В Україні вдарить зимова погода: синоптикиня назвала дату похолодання

Скоро почне відбуватися перебудова синоптичних процесів. До нашої країни будуть наближатися атмосферні фронти, які матимуть більш зимовий характер.

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В Україні вдарить зимова погода/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у найближчі дні

Коли в Україні може похолодати

Погода в Україні до 14 листопада буде сухою. Вночі можливі заморозки, а вдень температура повітря триматиметься на рівні близько +9 градусів.

Але після 14 листопада погодні умови можуть змінитися. Очікується, що після цієї дати у нашу державу можуть прийти атмосферні фронти із зимовим характером. Про це розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха в ефірі "Ми-Україна" .

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Вона нагадала, що точні прогнози погоди можна робити лише на короткий період часу, тому зараз можна впевненіше описати можливі погодні умови лише до 14 листопада. До цієї дати у більшості областей буде утримуватися погода без опадів. Погода буде досить спокійна, вітер триматиметься на рівні від 3 до 10 м/с.

Синоптикиня попередила, що за таких погодних умов можливі тумани вночі та ввечері.

"А щодо температури в ці дні – перша половина листопада – то вночі буде від +5 градусів до -3 градусів, але денні максимуми +3...+9. І лише на Закарпатті та на півдні – до +12 ще буде прогріватися приземний шар повітря", – розповіла вона.

На запитання, чи коли можна чекати снігу, Птуха наголосила, що поки що зарано говорити про те, що може бути після 14 листопада і чи будуть та де будуть опади. Але, за її словами, після цієї дати буде відбуватися перебудова синоптичних процесів і до України наближатимуться атмосферні фронти більш зимового характеру.

"Починаючи з 14 числа почне відбуватися перебудова синоптичних процесів. Дійсно, послабне антициклон, який тривалий час забезпечував нам таку досить спокійну погоду і з північного заходу будуть до нас наближатися атмосферні фронти і, скоріше за все, вони матимуть більш такий зимовий характер. Але, сказати чітко, де, в яких регіонах та які будуть опади – дощ чи сніг – поки ще зарано. На початку наступного тижня ми вже більш досконало будемо володіти інформацією і попередимо про перебіг синоптичних подій", – додала фахівчиня.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред розповідав, що будуть сильний мороз, дощ і туман – стало відомо, у яких областях стане холодніше. Опади на вихідних очікуються лише в одній області. У той же час в частині областей нічна температура повітря опуститься ще нижче в мінуси.

Також повідомлялося, що будуть туман, дощ і мороз – синоптики попереджають про небезпеку в Україні. Синоптики попереджають, що через туман у багатьох областях України буде погана видимість.

Нагадаймо, Україну атакувала майже 7-бальна магнітна буря. До кінця місяця країну атакують ще кілька магнітних бур.

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