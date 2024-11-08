Туман, дощ і мороз: синоптики попереджають про небезпеку в Україні

Синоптики попереджають, що через туман у багатьох областях України буде погана видимість.

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Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

У яких областях температура погода опуститься до 0 градусів

Де очікується туман та дощ

У яких областях температура повітря підвищиться до +13

Погода в Україні 9 листопада буде туманною та місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях синоптики прогнозують сильний туман - видимість 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні практично не буде опадів. Місцями може бути навіть сонячна погода. Вночі невеликий мороз очікується у західних областях. Вдень температура повітря 9-10 листопада підвищиться до 7 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / фото: ventusky

Погода 9 листопада

В Україні 9 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у південних областях. У західних та північних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях від 2° тепла до 3° морозу; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 9 листопада в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+13 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до 0...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / фото: meteoprog

Погода 9 листопада у Києві

У Києві 9 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-8 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала точну дату, коли в Україні потепліє. Найближчими днями українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.

Також раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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