На Новий рік в Україну прийде нова "буря": синоптики розповіли про неприємності

Новий рік 2023 зіпсує магнітна буря. Синоптики попередили про "бурю".

Прогноз погоди / goodfon.ru

Погода в Україні на Новий рік буде теплою. Перший день 2023 року здивує українців високою температурою повітря, що сягатиме позначок до +14 градусів.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, 1 січня буде значно тепліше, адже протягом дня спостерігатиметься +7 +12 градусів, у західних регіонах до +14 градусів. Тим часом, у східній частині країни вдень +5 +9 градусів. Істотних опадів не буде, але варто бути готовими до поривчастого, ранньовесняного вітру з сильними поривами.

"Новий рік вже піднімається по сходах, трохи хекає, тому що ліфти не скрізь працюють, спокійний, без страху і паніки, впевнений в собі, наших людях, ППО і ЗСУ. подумайте про тих, хто особливо сумує в ці дні, знайдіть для них правильні щирі слова або просто якийсь знак підтримки", - резюмувала синоптик.

Магнітні бурі на Новий рік

Зіпсує теплий Новий рік магнітна буря. Як свідчать дані сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, магнітна буря буде слабкою G1, але відчутною.

Такі збурення геомагнітного поля Землі можуть провокувати слабкі коливання електромережі, трохи впливати на роботу супутників, викликають полярні сяйва.

Магнітні бурі можуть бути причиною перепадів настрою, підвищеної агресивності, депресивних настроїв, проблем зі здоров'ям. Зокрема вони негативно позначаються на серцево-судинній системі. У цей період у людей може підвищуватися артеріальний тиск і частота серцевих скорочень.

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