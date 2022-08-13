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На Медовий спас Україну заливатиме зливами: синоптики розповіли про погодну аномалію

13 серпня 2022, 03:10

Температура повітря буде практично екстремальною.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в середині серпня порадує невеликим потеплінням. Як прогнозують синоптики, спекотні температури варто очікувати ще до середини вересня.

Згідно з даними Укргідрометцентру, неділя, 14 серпня, на Медовий спас, буде дощовою на заході, в центрі та південному заході України. На решті території країни хмарно, але без опадів.

Температура повітря буде від 22 до 24 градусів тепла вночі і 36-38 градусів вище нуля вдень.

На півночі, півдні і в центрі нічні температури встановляться в діапазоні від 18 до 21 градуса тепла, а вдень повітря прогріється від +29 до +33.

Тільки захід залишатиметься оазисом відносної прохолоди. Вночі синоптики прогнозують від +13 до +16, а зі сходом сонця від 23 до 27 градусів вище нуля.

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Вже 15 серпня, грозові дощі пройдуть на заході, півдні та в центрі. У північних і північно-східних регіонах збережеться хмарна погода, але без опадів.

графік погоди

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