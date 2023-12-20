Може зійти велика снігова лавина: в Україну вривається сніг і потужний вітер

Погода в Україні 21 грудня буде місцями сніжною та дощовою. Синоптики прогнозують також хуртовину та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях пориви вітру будуть досягати 20-25 м/с.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там може зійти велика снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях.
Погода 21 грудня
В Україні 21 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують сніг у Закарпатській області та на Прикарпатті. Місцями буде дощ та ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. У західних областях можуть бути сильні пориви вітру.
"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні та південному сході країни вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +11
За даними meteoprog, 21 грудня в Україні буде дощ і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Закарпатської області. Там температура повітря підвищиться до 0...+6 градусів. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Там температура повітря підвищиться до +5...+11 градусів.
Погода 21 грудня у Києві
У Києві 21 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні в грудні
В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.
Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".
Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.
Інші новини:
- Аномально тепло: синоптик сказала, якою буде погода на Різдво і Новий рік
- Відлига несе небезпеку: у яких областях України оголошено 3 рівень небезпечності
- Україну накриють мокрий сніг і дощ: синоптик назвала дату потужного циклону