Потужна негода насувається на Україну: у яких регіонах оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про те, що 23 листопада Україну буде засипати снігом, очікується ожеледиця та сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Де оголошене штормове попередження

У яких регіонах будуть снігопади та сильні пориви вітру

Де синоптики прогнозують -8

Погода в Україні 23 листопада буде сніговою та дуже вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях України синоптики прогнозують значний мокрий сніг з налипанням. Також очікується значний дощ, ожеледиця на дорогах та сильні пориви вітру - 17-25 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, а також порушень руху транспорту.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у суботу, 23 листопада, в Україні буде сніг, мокрий сніг та дощ. Основна частина опадів буде на Лівобережжі. У неділю, 24 листопада, опади припиняться, вони затримаються лише на сході країни. Вітер буде рвучкий, а вночі вдарять морози.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: ventusky

Погода 23 листопада

В Україні 23 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують сніг з налипанням. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Сильні пориви вітру очікуються у південних, східних, центральних та Сумській областях - 17-22 м/с. На півдні пориви вітру можуть досягати 25 м/с.

"У західних областях невеликий, вночі в Карпатах помірний сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°. У північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вдень місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території помірні, місцями значні опади переважно у вигляді дощу; температура протягом доби 3-8° тепла (вдень на сході та південному сході країни 8-13°); в Криму вночі 8-13° тепла, вдень 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 23 листопада в Україні буде сніжно та морозно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+15 градусів. Найнижча температура буде в Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до -4...+2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: meteoprog

Погода 23 листопада у Києві

У Києві 23 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з налипанням та ожеледицю. Вітер в цей день буде північно-західний - 7-12 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі та вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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