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Метеозалежним людям доведеться нелегко: синоптик пообіцяв різкий стрибок від +5 до -12

25 грудня 2021, 12:06
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У неділю, 26 грудня, морози повернуться. На дорогах стане слизько і небезпечно. Збережеться сильний поривчастий вітер, попередила синоптик.

погода, транспорт, зима, коронавірус
Синоптик уточнив прогноз погоди в Україні на 25-27 грудня 2021 / Фото Reuters

Погода в Україні у суботу, 25 грудня, принесе невелике потепління, очікується мокрий сніг і сніг з дощем. Проте вже в неділю в країну повернуться сильні морози.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що на католицьке Різдво погодні умови будуть ускладнюватися сильним поривчастим вітром, на дорогах буде дуже слизько.

"На Різдво 25 грудня в більшості областей температура повітря складе від 2 до 4 градусів тепла, а на півдні навіть очікується +4...+9 градусів, в Криму - до +11 градусів. Мокрий сніг, часом з дощем прогнозується в західних і східних областях, вночі – в північних. У центральній частині та на півдні істотні опади не очікуються", - написала Діденко на сторінці у Facebook.

Вже завтра варто чекати похолодання. У неділю синоптик прогнозує мокрий сніг і дощ, можливе налипання мокрого снігу, складна ситуація на дорогах.

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"У неділю морози вже повернуться. На дорогах, відповідно, стане небезпечно і слизько. Збережеться поривчастий вітер, до сильного", - зазначила Діденко.

Погода в Києві 25 і 26 грудня 2021

У Києві вночі снижитиме, а вдень у суботу та неділю суттєві опади не очікуються.

Сьогодні столиці потеплішає до 0 ... +2 градусів, а в неділю вночі очікується знову до -12 градусів, вдень - до -4 градусів.

Як свідчить прогноз погоди від Українського гідрометцентру, 25 грудня мокрий сніг і сніг з дощем накриють всі регіони країни, крім півдня.

Нічна температура коливатиметься від -1 до -5 градусів, на заході та півдні - від -1 до +2 градусів.

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Прогноз погоди на 25 грудня 2021 / meteo.gov.ua

26 грудня ситуація кардинально зміниться. Опадами накриє частину західних областей, південь і схід країни, також зачепить частину центральних областей. Очікується сніг і мокрий сніг.

Температура вночі впаде до -6...-10 градусів на заході, до -12 на півночі та в столиці, від -4 до -6 очікується в центральних областях та на сході, в південній частині до -1 градуса. Вдень прогнозується мороз, від -1 градуса на півдні та місцями на сході країни, в інших областях від -2 до -6 градусів.

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Погода в Україні 26 грудня / Фото meteo.gov.ua

У понеділок, 27 грудня, нічні морози до -10...-12 градусів очікуються у всіх регіонах України. Крім того, в більшості областей сніжитиме.

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Погода в Україні 27 Грудня / meteo.gov.ua

Як повідомляв Главред, синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала розповіла, що погода в Україні на тижні очікується морозною через антициклон з північного заходу. На Новий рік 2022 випаде сніг і очікується незначне потепління.

Температура повітря в новорічні дні повинна скласти в середньому від 0 до мінус 5 морозу вдень і від -2 до -7 градусів вночі. А ось 31 грудня вдень на території країни буде від -3 до +3. У новорічну ніч не виключений і мокрий сніг.

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