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Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон

Ангеліна Підвисоцька
27 жовтня 2023, 19:30
Синоптики попереджають про серйозну небезпеку - оголосили І рівень небезпечності.
погода
Прогноз погоди в Україні 28 жовтня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 28 жовтня буде дощовою та дуже вітряною. У Карпатах в цей день синоптики прогнозують дуже сильний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні очікуються пориви вітру 17-22 м/с. У західних областях швидкість буде 17-25 м/с, а в Карпатах - 30 м/с.

Синоптики попереджають про те, що на території західних областей будуть дуже сильні дощі. Це призведе до значного підняття рівня води в річках - подекуди на 3 м. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки і попереджають про ризики затоплень і сходження селевих потоків.

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Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон
Прогноз погоди в Україні 28 жовтня / фото: ventusky

Погода 28 жовтня

В Україні 28 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі у всій Україні. Дуже сильні дощі очікують у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Вітер в цей день буде переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Очікуються сильні пориви вітру.

"Температура у південній частині вночі 12-17°, вдень 19-24°; у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 10-15°; на решті території вночі 9-14°, вдень 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 28 жовтня Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Волинської, Закарпатської та Львівської областей. Там температура повітря опуститься до 9-14 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 17-22 градусів тепла.

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон
Прогноз погоди в Україні 28 жовтня / фото: meteoprog

Погода 28 жовтня у Києві

У Києві 28 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви зі швидкістю 17-22 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 7-12°, вдень 10-15°; у Києві вночі 10-12°, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Злива, потоп і вітер 30м/с: в Україну йде справжній Армагеддон
Прогноз погоди в Україні 28 жовтня / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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