Короткочасна спека +30 градусів повертається: в Україні прогнозують бабине літо

Синоптична ситуація вказує на те, що опади тимчасово "покинуть" Україну, виключенням стануть Західні області.

https://glavred.net/synoptic/kratkovremennaya-zhara-30-gradusov-vozvrashchaetsya-v-ukraine-prognoziruyut-babe-leto-10595849.html Посилання скопійоване

У наступні декілька днів більшість областей знову накриє спека / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні 11 вересня дасть всі підстави для милування бабиним літом. Завтра у більшості областей України переважатиме суха та навіть спекотна погода.

Як розповіла синоптик Наталія Діденко у Telegram, середня температура повітря у більшості регіонів України протягом дня буде +25+30 градусів. Однак у західних областях очікується не більше +18+23 градусів.

Щодо опадів, то ймовірність локальних дощів існує лише для західної частини країни та Одеської області. Ввечері, 11 вересня, на Одещині можливі дощі, навіть з грозами.

відео дня

Погода в Україні 11 вересня / meteoprog

Тим часом погода у Києві, як прогнозує Діденко, йде за графіком. Через бабине літо 11 вересня у столиці буде сухо, а також очікується середня температура повітря +27 градусів.

Погода в Києві 11 вересня / meteoprog

Однак вже 12 та 13 вересня у столиці можуть пройти дощі. При цьому тепла погода й надалі переважатиме - опади на температурний режим особливо не вплинуть.

"Холод на заході, спека на сході та в центрі, загальна дощова перспектива у четвер та п'ятницю, відповідно, стрибки атмосферного тиску", - додала Діденко про прогноз на наступні декілька днів.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні - що відомо

Нагадаємо, з початку осені літня спека ніяк не відступить з України. У вересні з початку місяця переважає суха та тепла погода. Попри короткочасті похолодання, високі температури повертаються.

Раніше завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, що до 20-25 вересня середньодобова температура може становити +15 градусів і навіть вище. Це означає, що в нас ще триває метеорологічне літо.

Напередодні стало відомо, що на початку вересня антициклон із північних широт забезпечуватиме погоду без опадів у більшості областей. А в південних частинах України продовжить свій вплив поле зниженого тиску над Чорним морем, тож на південному сході можуть пройти короткочасні дощі.

Інші новини, що можуть вас зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред