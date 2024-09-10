Короткочасна спека +30 градусів повертається: в Україні прогнозують бабине літо

Погода в Україні 11 вересня дасть всі підстави для милування бабиним літом. Завтра у більшості областей України переважатиме суха та навіть спекотна погода.
Як розповіла синоптик Наталія Діденко у Telegram, середня температура повітря у більшості регіонів України протягом дня буде +25+30 градусів. Однак у західних областях очікується не більше +18+23 градусів.
Щодо опадів, то ймовірність локальних дощів існує лише для західної частини країни та Одеської області. Ввечері, 11 вересня, на Одещині можливі дощі, навіть з грозами.
Тим часом погода у Києві, як прогнозує Діденко, йде за графіком. Через бабине літо 11 вересня у столиці буде сухо, а також очікується середня температура повітря +27 градусів.
Однак вже 12 та 13 вересня у столиці можуть пройти дощі. При цьому тепла погода й надалі переважатиме - опади на температурний режим особливо не вплинуть.
"Холод на заході, спека на сході та в центрі, загальна дощова перспектива у четвер та п'ятницю, відповідно, стрибки атмосферного тиску", - додала Діденко про прогноз на наступні декілька днів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні - що відомо
Нагадаємо, з початку осені літня спека ніяк не відступить з України. У вересні з початку місяця переважає суха та тепла погода. Попри короткочасті похолодання, високі температури повертаються.
Раніше завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, що до 20-25 вересня середньодобова температура може становити +15 градусів і навіть вище. Це означає, що в нас ще триває метеорологічне літо.
Напередодні стало відомо, що на початку вересня антициклон із північних широт забезпечуватиме погоду без опадів у більшості областей. А в південних частинах України продовжить свій вплив поле зниженого тиску над Чорним морем, тож на південному сході можуть пройти короткочасні дощі.
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