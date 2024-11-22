Коли в Україні припиняться опади: синоптикиня назвала точну дату

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 23-24 листопада
- Коли в Україні припиняться опади
Погода в Україні в суботу, 23 листопада, відзначиться опадами – у багатьох областях будуть йти дощ, сніг і мокрий сніг.
Але після цього у неділю, 24 листопада, у нашій державі практично всюди буде без опадів, вони можуть йти лише у західних областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"У суботу вологи в Україні вистачатиме. Сніг, мокрий сніг, дощ. Вдень 23-го листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу. А в неділю в Україні повсюди буде сухо, лише на сході затримаються опади", – зазначила вона.
Водночас Діденко попередила, що вітер і надалі буде сильним і рвучким.
Температура повітря в Україні і вночі, і вдень триматиметься на рівні близько нуля. Тепліше в суботу буде тільки вдень на півдні (+4…+9 градусів) і на сході (+9…+15 градусів).
Погода в Києві у вихідні
У Києві 23 листопада буде мокрий сніг, 24 листопада без опадів, зазначила Діденко.
"Північно-західний вітер очікується рвучким, некомфортним. Вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.
Також раніше повідомлялося, що буде потужна хуртовина, снігопади та вітер – на Україну налетить штормова погода. Синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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