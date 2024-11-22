Коли в Україні припиняться опади: синоптикиня назвала точну дату

У вихідні погодні умови зміняться і опади майже по всій Україні відступлять.

https://glavred.net/synoptic/kogda-v-ukraine-prekratyatsya-osadki-sinoptik-nazvala-tochnuyu-datu-10616588.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - синоптик сказала, коли припиняться опади/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 23-24 листопада

Коли в Україні припиняться опади

Погода в Україні в суботу, 23 листопада, відзначиться опадами – у багатьох областях будуть йти дощ, сніг і мокрий сніг.

Але після цього у неділю, 24 листопада, у нашій державі практично всюди буде без опадів, вони можуть йти лише у західних областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

"У суботу вологи в Україні вистачатиме. Сніг, мокрий сніг, дощ. Вдень 23-го листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу. А в неділю в Україні повсюди буде сухо, лише на сході затримаються опади", – зазначила вона.

Водночас Діденко попередила, що вітер і надалі буде сильним і рвучким.

Температура повітря в Україні і вночі, і вдень триматиметься на рівні близько нуля. Тепліше в суботу буде тільки вдень на півдні (+4…+9 градусів) і на сході (+9…+15 градусів).

Погода в Україні 24 листопада/ meteoprog

Погода в Україні 24 листопада/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

У Києві 23 листопада буде мокрий сніг, 24 листопада без опадів, зазначила Діденко.

"Північно-західний вітер очікується рвучким, некомфортним. Вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла", – додала вона.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Також раніше повідомлялося, що буде потужна хуртовина, снігопади та вітер – на Україну налетить штормова погода. Синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред