УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Названо дату похолодання: Україну накриють дощі з грозами

Ангеліна Підвисоцька
24 вересня 2024, 19:34
995
Синоптики попереджають, що грозові дощі будуть у багатьох областях України.
погода
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 25 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 25 вересня у більшості областей буде сухо та сонячно, але на заході очікуються дощі, які будуть визвані циклоном Brigitta. Температура повітря підвищиться до 28 градусів тепла, але вночі буде прохолодно. Відчутне похолодання прийде вже 29 вересня.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

відео дня
погода 25 сентября
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня / фото: ventusky

Погода 25 вересня

В Україні 25 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних областей. Вітер в цей день буде південний та південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 23-28°, у західних областях 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 25 вересня в Україні місцями буде дощова погода. Найтепліше буде у цетральних та південних областях. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+25 градусів.

погода 25 сентября
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня / фото: meteoprog

Погода 25 вересня у Києві

У Києві 25 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; у Києві вночі 11-13°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 25 сентября
Прогноз погоди в Україні на 25 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

РФ окупувала велике місто на Донеччині: в DeepState розповіли про хід боїв

РФ окупувала велике місто на Донеччині: в DeepState розповіли про хід боїв

20:03 Україна
Чи зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році: міністр фінансів розкрив деталі

Чи зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році: міністр фінансів розкрив деталі

19:56 Економіка
Названо дату похолодання: Україну накриють дощі з грозами

Названо дату похолодання: Україну накриють дощі з грозами

19:34 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим 24998

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами 13635

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд 4532

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання 3157

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання

Останні новини

20:50

Які речі не можна брати в руки 25 вересня: прикмети, які не можна порушувати

20:22

Коло, трикутник і квадрат: блогер розкрила, що означають дивні знаки на бірках одягуВідео

20:15

Виявився росіянином: з'явилося фото таємного чоловіка Аліни Гросу - деталі

20:03

РФ окупувала велике місто на Донеччині: в DeepState розповіли про хід боїв

20:02

Білоруський літак над Україною: Повітряні сили пояснили ситуацію

Ліміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтняЛіміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтня
19:56

Чи зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році: міністр фінансів розкрив деталі

19:34

Названо дату похолодання: Україну накриють дощі з грозами

19:23

Лише найуважніший знайде 3 відмінності за 25 секунд: складна загадка для найрозумніших

19:18

Не через велику любов: чому собака облизує обличчя людини - несподіване поясненняВідео

Реклама
19:16

Запаси обмежені: чому у США не бачать сенсу надавати Україні далекобійну зброю - WP

19:00

Звʼязок у блекаути під питанням: чим загрожує зміна оподаткування для провайдерівПогляд

18:51

Блищатиме, як нова: як відмити душову кабіну від нальоту за 15 хвилин

18:40

Удар по Харкову: чим Росія атакувала багатоповерхівки та який вигляд має місце прильотуФото

18:28

Байден може знищити Путіна одним рішенням – публіцист

18:28

Росія завдала удару по Запоріжжю рідкісними бомбами: як РФ удосконалила їх

18:17

"Скільки ще має загинути людей": в ОП емоційно відреагували на удари по ХарковуФото

17:58

Чому Нідерланди не можна називати Голландією: до чого тут "п'яний туризм"

17:52

Без дозволу бити по Росії, але з закликом до світу: Байден зробив заяву про Україну в ООН

17:44

Чому Трамп накинувся на ЗеленськогоВідеоблоги

17:39

"Що змусить Путіна закінчити війну": Сікорський видав важливу заяву

Реклама
17:32

США оголосять новий пакет військової допомоги для України: що в нього ввійде - ЗМІ

17:27

Росія готує масовані удари по нових цілях за підтримки Китаю: що відомо

17:23

Складна операція під обстрілами: ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний заводФотоВідео

17:16

Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала прогнозом

17:04

Існує одразу декілька "дзвіночків": експерт пояснив, коли оточення скине Путіна

16:46

Буде зовсім інша Росія: як виглядатиме РФ після війни в Україні - РозумнийВідео

16:43

Що ховається за індексом "Е" у магазинних продуктах: перелік заборонених добавокВідео

16:35

Багаторічному нагару прийде кінець: як відмити дно сковорідки

16:28

Урожай здивує щедрістю: яке насіння радить висаджувати садівник для результату

16:18

Є 2 сценарії завершення війни в Україні, усе може розтягнутися до 2026 року – РозумнийВідео

16:06

Італійці в захваті: як смачно приготувати креветки

16:03

"Склалися" квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударомФотоВідео

15:51

"Ситуація погіршується": росіяни підійшли до Вугледара з усіх напрямків - Коваленко

15:40

Популярна українська актриса перенесла операцію: що сталося

15:36

Справжній васабі куштував мало хто: з чого насправді його виготовляють в УкраїніВідео

15:30

Артем Колюбаєв досьє

15:28

Неприпустимий в'їзд до країни: суд вирішив, чи видавати принцу Гаррі візу США

15:24

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

15:21

Відправити Путіна у відставку: пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля

15:10

Білоруський винищувач міг перетнути держкордон: що відомо

Реклама
15:08

ЄС змінює правила перетину кордону: що зміниться для українців

15:07

Росія готує новий масований удар по Україні: в Міноборони розкрили деталі

15:02

"Удар по крихкому его": Алсу продовжує знищувати колишнього чоловіка

14:51

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання

14:35

Під час концерту помер популярний турецький співак

14:05

Крістіна Орбакайте позбувається свого майна в РФ

14:04

Низька гідність: Успенська опустила Кіркорова

14:03

Ворог може зайти в тил і закрити в кільце: яка нова небезпека нависла над ЗСУ

14:00

Війна затягнеться до 2026 року, якщо цієї осені не буде заморозки конфлікту – РозумнийВідео

13:55

Гороскоп на завтра 25 вересня: Левам - пастка, Козерогам - феноменальна можливість

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти