Якою буде погода в Україні у грудні 2024 року: синоптикиня поділилася прогнозом

Сильних морозів у першій та другій декаді грудня не очікується, мінімальна температура повітря становитиме -6 градусів.

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Якою буде погода в Україні у грудні 2024 року/ unsplash.com

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Якою буде погода в Україні у першій і другій декадах грудня

Де і коли будуть опади

Погода в Україні у грудні 2024 року відзначиться невеликими морозами і мокрим снігом з дощами.

Про те, якою буде погода в грудні, розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталя Птуха, повідомляють "Факти ICTV". Вона зазначила, що початок грудня не порадує регулярним снігом, але дещо підморозить регіони України.

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Якою буде погода в Україні у першій декаді грудня

На початку зими погода буде досить спокійною. Оскільки пануватиме антициклон, перші кілька днів місяця будуть переважно без опадів.

У неділю, 1 грудня, очікується туман, особливо у північних областях.

Погода в Україні 1 листопада/ meteoprog

Вже наступного дня, 2 грудня, очікується прояснення. У понеділок температура повітря упродовж доби триматиметься на рівні від -2 до +3 градусів. У Карпатах вночі буде -1…-6 градусів. Вдень на заході й крайньому півдні прогнозують від +3 до +9 градусів, а на Закарпатті – до +10.

Погода в Україні 2 листопада/ meteoprog

У наступні вівторок і середу, 3-4 грудня, здебільшого буде сухо. Мокрий сніг з дощем може бути в середу вдень на заході й півночі. Вдень очікується температура від -2 до +3 градусів, на півдні й заході – від нуля до +6 градусів. Вночі стовпчики термометрів можуть показувати від нуля до -6 градусів.

Погода в Україні 3 листопада/ meteoprog

5-6 грудня також переважно без опадів. Вночі температура триматиметеся на рівні від +2 до -4 градусів.

"Зауважу, що тут дуже багато залежить від хмарності – у тих регіонах, де буде прояснення, то там можуть бути й морози, а там, де переважатиме хмарність, там, ймовірно, утримається і близько 0 градусів, можливий навіть невеличкий плюс і вночі", – зазначила Птуха.

8-9 грудня в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до -4 градусів, вдень буде від -2 до +4 градусів. Тепліші температури повітря триматимуться в південних регіонах – від +2 до +8 градусів.

"В останні дні першої декади, 8-9 числа, вже може бути певна зміна погодних умов, і замість антициклону, який практично всі вихідні, наступний робочий тиждень панував та підтримував стабільну погоду, вже прийдуть атмосферні фронти із заходу", – розповіла синоптикиня.

Якою буде погода в Україні у другій декаді грудня

Температура повітря у другій декаді грудня буде близькою до норми. Проте в цей час будуть опади.

Загалом у першій та другій декадах грудня сильних морозів не буде, мінімальна температура повітря становитиме -6 градусів, зазначила синоптикиня.

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває антициклон Clemens – погодні умови різко зміняться. Опади в Україні припиняться під впливом антициклону.

Нагадаємо, у багатьох областях оголосили штормове попередження – стало відомо, якою буде погода. Синоптики попереджають про те, що 30 листопада в Україні буде сильний туман та ожеледиця.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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