Україну накриває антициклон Clemens: погодні умови різко зміняться

Опади в Україні припиняться під впливом антициклону, дощі з мокрим снігом можуть бути лише в ніч на суботу в частині областей.

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Погода в Україні - нашу державу накриє антициклон Clemens/ фото: unsplash.com

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Якою буде погода в Україні у вихідні, 30 листопада і 1 грудня

У яких областях будуть іти дощі

Погода в Україні у суботу і неділю, 30 листопада і 1 грудня, буде переважно без опадів. Такі погодні умови будуть спричинені антициклоном Clemens.

Невеликі опади можливі лише в ніч на суботу у західних і північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"30-го листопада через діяльність цього антициклону з центром саме над Україною нічого нам на голову не ляпатиме і не капатиме – без опадів практично повсюди (хіба що вночі ще залишаться невеликі опади на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині). Суха погода з антициклональним флером перейде на початок календарної зими – 1-го грудня також без опадів в Україні", – зазначила Діденко.

Також вона попередила, що тумани будуть ймовірні не лише вночі, а й подекуди вдень. Синоптикиня закликала водіїв бути обережними.

Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько нуля, у східних областях 0…-3 градуси.

"У денні години 30-го листопада та 1-го грудня передбачається +1…+4 градуси, у південній частині та в західних областях +4…+8 градусів", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 30 листопада/ Facebook Діденко

Погода в Україні 30 листопада/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

Синоптикиня також розповіла, якою буде погода в Києві у вихідні. У Києві в суботу та неділю буде без опадів, у місті очікується туман.

У нічні години температура повітря триматиметься на рівні близько нуля, вдень буде +1…+4 градуси.

"Початок зими та нового тижня в Україні суттєвих змін у погоді не принесуть – трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень та без істотних опадів", – додала Діденко.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич описав, якою буде погода в Україні у вихідні, 30 листопада і 1 грудня. Він розповів, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше, і де буде мокрий сніг, а де – мороз -7 градусів.

Також раніше Главред повідомляв, що вдарить +11 градусів – стало відомо, у яких областях України різко зросте температура повітря. Проте через циклон і його атмосферні фронти в Україні будуть опади. У частині областей очікуються дощ та мокрий сніг.

Нагадаємо, повідомлялося, що в Україну йде потепління – стало відомо, у яких областях влупить +11. У деяких областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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