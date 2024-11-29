Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накриває антициклон Clemens: погодні умови різко зміняться

Альона Вороніна
29 листопада 2024, 14:48
496
Опади в Україні припиняться під впливом антициклону, дощі з мокрим снігом можуть бути лише в ніч на суботу в частині областей.
Погода, снег, зима
Погода в Україні - нашу державу накриє антициклон Clemens/ фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 30 листопада і 1 грудня
  • У яких областях будуть іти дощі

Погода в Україні у суботу і неділю, 30 листопада і 1 грудня, буде переважно без опадів. Такі погодні умови будуть спричинені антициклоном Clemens.

Невеликі опади можливі лише в ніч на суботу у західних і північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

"30-го листопада через діяльність цього антициклону з центром саме над Україною нічого нам на голову не ляпатиме і не капатиме – без опадів практично повсюди (хіба що вночі ще залишаться невеликі опади на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині). Суха погода з антициклональним флером перейде на початок календарної зими – 1-го грудня також без опадів в Україні", – зазначила Діденко.

Також вона попередила, що тумани будуть ймовірні не лише вночі, а й подекуди вдень. Синоптикиня закликала водіїв бути обережними.

Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько нуля, у східних областях 0…-3 градуси.

"У денні години 30-го листопада та 1-го грудня передбачається +1…+4 градуси, у південній частині та в західних областях +4…+8 градусів", – зазначила синоптикиня.

Погода в Украине 30 ноября
Погода в Україні 30 листопада/ Facebook Діденко
Погода в Украине 30 ноября
Погода в Україні 30 листопада/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

Синоптикиня також розповіла, якою буде погода в Києві у вихідні. У Києві в суботу та неділю буде без опадів, у місті очікується туман.

У нічні години температура повітря триматиметься на рівні близько нуля, вдень буде +1…+4 градуси.

"Початок зими та нового тижня в Україні суттєвих змін у погоді не принесуть – трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень та без істотних опадів", – додала Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич описав, якою буде погода в Україні у вихідні, 30 листопада і 1 грудня. Він розповів, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше, і де буде мокрий сніг, а де – мороз -7 градусів.

Також раніше Главред повідомляв, що вдарить +11 градусів – стало відомо, у яких областях України різко зросте температура повітря. Проте через циклон і його атмосферні фронти в Україні будуть опади. У частині областей очікуються дощ та мокрий сніг.

Нагадаємо, повідомлялося, що в Україну йде потепління – стало відомо, у яких областях влупить +11. У деяких областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У британській розвідці назвали кількість ракет "Орешник" на озброєнні РФ

У британській розвідці назвали кількість ракет "Орешник" на озброєнні РФ

16:04Світ
Сотні ракет і артсистем: у ГУР розкрили, як КНДР озброює Москву – ЗМІ

Сотні ракет і артсистем: у ГУР розкрили, як КНДР озброює Москву – ЗМІ

15:03Україна
Україну накриває антициклон Clemens: погодні умови різко зміняться

Україну накриває антициклон Clemens: погодні умови різко зміняться

14:48Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Де знаходиться генеральське сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

Де знаходиться генеральське сало: хитрий спосіб вибрати стовідсотковий делікатес

Гороскоп на завтра 30 листопада: Овнам - дивовижні речі, Водоліям - велика удача

Гороскоп на завтра 30 листопада: Овнам - дивовижні речі, Водоліям - велика удача

Спричиняють найбільше проблем: кінолог назвав 2 "найгірші" породи собак

Спричиняють найбільше проблем: кінолог назвав 2 "найгірші" породи собак

РФ націлилась на ключовий населений пункт: перед ЗСУ стоїть важливе завдання

РФ націлилась на ключовий населений пункт: перед ЗСУ стоїть важливе завдання

Жорсткі відключення можуть зникнути: нардеп сказав, коли відновлять енергосистему

Жорсткі відключення можуть зникнути: нардеп сказав, коли відновлять енергосистему

Останні новини

16:23

Дуже суворі прикмети 30 листопада: що не можна робити на Андрія

16:12

СБУ підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни, - експерт

16:11

Що обов'язково має бути на різдвяному столі: 5 головних стравВідео

16:08

Армія РФ "плаче гіркими сльозами": як корейці "насолили" Путіну у війні з Україною

16:04

У британській розвідці назвали кількість ракет "Орешник" на озброєнні РФ

Крим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПДКрим здригається від масштабних вибухів: "прилетіло" по дуже цінному - ЦПД
15:40

Драні шорти і майка-"алкоголічка": Галкін показав себе на пляжі

15:37

Звичайний одяг омолодить на декілька років: що одягнути жінці за 50 взимку

15:34

Прямо перед інавгурацією Трампа: Путін готовий піти на підступник крок - деталі

15:03

Сотні ракет і артсистем: у ГУР розкрили, як КНДР озброює Москву – ЗМІ

Реклама
14:48

Україну накриває антициклон Clemens: погодні умови різко зміняться

14:47

Порошенко став ТОП-олігархом, але записав мільярд на сина, щоб не шокувати українців - експерт

14:38

Війна ніколи не була такою небезпечною: Орбан запанікував через "Орешнік" Путіна

14:33

ЗСУ вдалося: на Курахівському напрямку темпи ворога змінилися, деталі - Коваленко

14:29

Чи планують в Україні підвищувати пенсійний вік: в уряді дали відповідь

14:16

Макс Чмерковський показав старших дітей: багатодітне фото

13:57

"Чотири роки разом": Ірина Горова вперше розповіла про свого коханого

13:47

Джонсон розкрив імовірний сценарій перекидання британських військ в Україну

13:24

Після розмови з Путіним: Шольц зателефонував Зеленському – про що вони говорили

13:23

"Стане підтримкою": Джамала та Дмитро Монатік презентували проникливу пісню "КЛИЧУ"Відео

13:22

Кремль пішов на ризик: армія РФ може "закінчитись" за лічені місяці - Дикий

Реклама
12:54

Треба знайти заховану жабу за 7 секунд: загадка для найкмітливіших

12:53

За тиждень ціна "підскочила" на 35%: в Україні "різко" дорожчає популярний овоч

12:50

"Хитрий Путін чекав три роки": у чому суть мирного плану спецпосланця Трампа

12:30

Трамп хоче переговорів з КНДР: США потрібно закінчити війну в Україні - ЗМІ

12:29

Чому над Тибетом відмовляється літати авіація: відповідь здивує багатьох

12:22

"Інший рівень стосунків": Катерина Тишкевич зробила публічне зізнання чоловікові

12:11

Відставка глави ГУР: Буданов вперше відреагував на чутки про звільнення

12:06

В порту Туапсе лунали вибухи: можливе ураження десантного корабля РФ

11:53

"Там стільки всього": Володимир Дантес розповів про знайомство з Віктором Ющенком

11:28

Уразили нафтобазу і знищили РЛС: українські військові потужно вдарили по окупантах – деталіВідео

11:20

Годин зі світлом стане більше: коли українцям чекати покращення ситуації

11:06

Чому графіки відключення світла змінюють по кілька разів на добу: енергетики пояснили

10:53

Відмовляються йти в бій: армія РФ масово дезертирує на одній з ключових ділянок

10:52

Китайський гороскоп на завтра 30 листопада: Кроликам - проблеми вдома, Мавпам - поганий стан

10:26

Розвідники знищили ворожий РЛС "Зоопарк" вартістю мільярд гривеньВідео

10:22

"Ще один трофей": зрадниця Анна Asti похвалилася нагородою в РФ

10:21

Сніг і мороз -7 градусів: у яких областях України у вихідні буде найхолодніше

10:17

Коли податковий закон набуде чинності: українцям назвали остаточну дату

10:09

Зігрійтеся та зали шайтеся енергійними цієї зими з портативною енергостанцією BLUETTI AC70Відео новини компанії

09:49

Змія точно оцінить: дивовижні курячі рулетики, з якими впорається коженВідео

Реклама
09:39

РФ випустила по Україні 132 "Шахеда": скільки з них збила ППО

09:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 листопада (оновлюється)

09:31

Атаки російських дронів: Світан пояснив, чи є в Україні безпечні міста

09:24

Карта Deep State онлайн за 29 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:44

"Головне, що така опція можлива": експерт сказав, чи відправить НАТО свої війська в Україну

08:26

РФ накопичила тисячу ракет: Світан сказав, на скільки атак їх вистачить

08:12

"Хоча б усі забули": колишня дружина Остапчука публічно висміяла свого екса

08:10

"Хід конем": що сталося на тлі перемир'я Хезболли та ІзраїлюПогляд

07:37

Байден відреагував на ракетний удар РФ по Україні: що сказав президент США

06:44

"Два резервуари горять, а то й чотири": на Ростовщині після атаки дронів палає нафтобазаВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти