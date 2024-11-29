Україну накриває антициклон Clemens: погодні умови різко зміняться

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- Якою буде погода в Україні у вихідні, 30 листопада і 1 грудня
- У яких областях будуть іти дощі
Погода в Україні у суботу і неділю, 30 листопада і 1 грудня, буде переважно без опадів. Такі погодні умови будуть спричинені антициклоном Clemens.
Невеликі опади можливі лише в ніч на суботу у західних і північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"30-го листопада через діяльність цього антициклону з центром саме над Україною нічого нам на голову не ляпатиме і не капатиме – без опадів практично повсюди (хіба що вночі ще залишаться невеликі опади на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині). Суха погода з антициклональним флером перейде на початок календарної зими – 1-го грудня також без опадів в Україні", – зазначила Діденко.
Також вона попередила, що тумани будуть ймовірні не лише вночі, а й подекуди вдень. Синоптикиня закликала водіїв бути обережними.
Температура повітря впродовж суботи та неділі очікується вночі близько нуля, у східних областях 0…-3 градуси.
"У денні години 30-го листопада та 1-го грудня передбачається +1…+4 градуси, у південній частині та в західних областях +4…+8 градусів", – зазначила синоптикиня.
Погода в Києві у вихідні
Синоптикиня також розповіла, якою буде погода в Києві у вихідні. У Києві в суботу та неділю буде без опадів, у місті очікується туман.
У нічні години температура повітря триматиметься на рівні близько нуля, вдень буде +1…+4 градуси.
"Початок зими та нового тижня в Україні суттєвих змін у погоді не принесуть – трохи підморожуватиме вночі, невеликі "плюси" вдень та без істотних опадів", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич описав, якою буде погода в Україні у вихідні, 30 листопада і 1 грудня. Він розповів, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше, і де буде мокрий сніг, а де – мороз -7 градусів.
Також раніше Главред повідомляв, що вдарить +11 градусів – стало відомо, у яких областях України різко зросте температура повітря. Проте через циклон і його атмосферні фронти в Україні будуть опади. У частині областей очікуються дощ та мокрий сніг.
Нагадаємо, повідомлялося, що в Україну йде потепління – стало відомо, у яких областях влупить +11. У деяких областях синоптики прогнозують мокрий сніг та дощі.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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