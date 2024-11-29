У багатьох областях оголосили штормове попередження: якою буде погода

Синоптики попереджають про те, що 30 листопада в Україні буде сильний туман та ожеледиця.

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Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Де буде сильний туман та ожеледиця

У яких регіонах очікується сніг та дощ

Де синоптики прогнозують +11

Погода в Україні 30 листопада буде трохи сніжною, холодною та дуже туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Очікується сильний туман з видимістю 200-500 м, який може призвести до порушення руху транспорту.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що завтра буде достатньо суха погода. Такою вона буде і на початку зими - 1 грудня. Температура повітря буде коливатися у межах 4-8 градусів тепла. Очікуються сильні туман та морози вночі.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / фото: ventusky

Погода 30 листопада

В Україні 30 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях. У західних, північних та Вінницькій областях буде ожеледиця, а на півночі очікується туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у більшості західних та південних областей 3-8° тепла; на півдні Одещини та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 30 листопада в Україні буде трохи тепліше. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+9 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -2...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / фото: meteoprog

Погода 30 листопада у Києві

У Києві 30 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день буде мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця та туман з видимістю 200-500 м. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-4° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

Прогноз погоди в Україні на 30 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – стало відомо, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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