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Якою буде погода на Святвечір і Різдво: де буде -6 градусів, а де +13

Альона Вороніна
23 грудня 2023, 17:37
Україну накриють морози і налетить сильний вітер, але вже на наступний день погода різко зміниться, і в деяких регіонах суттєво потепліє.

Погода, снег, природа
Якою буде погода на Святвечір і Різдво/ unsplash.com

Погода в Україні напередодні Різдва, 25 грудня, буде досить вітряною і морозною. Але на Різдво суттєво потепліє – у деяких регіонах нашої держави температура повітря навіть досягатиме +13 градусів.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначає, що в неділю, 24 грудня, в Україні періодично буде йти сніг, а в понеділок, 25 грудня, він перейде в дощ.

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"Святвечір та Різдво. Якою буде погода? Вітряною, із періодичним снігом, у ніч на Різдво з похолоданням до -2-6 градусів, а вдень 25-го грудня істотно потепліє, до +4+9 градусів, на півдні та південному заході до +10+13 градусів. І вдень на Різдво сніг перейде у дощ", – розповіла синоптик.

Діденко попередила, що 24-25 грудня буде вітряно, пориви західного вітру можуть досягати 15-22 метрів за секунду.

Погода в Украине 24 декабря
Погода в Україні 24 грудня/ Укргідрометцентр
Погода в Украине 25 декабря
Погода в Україні 25 грудня/ Укргідрометцентр

Погода в Києві 24-25 грудня

У столиці України в неділю та понеділок, 24 і 25 грудня, очікується сильний вітер. В неділю часом може бути невеликий сніг, мокрий сніг, температура повітря буде близькою до нуля.

У ніч на Різдво буде похолодання до -5 градусів. Вдень 25 грудня у столиці різко потепліє до +7 градусів і дощитиме.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше синоптик назвав дати сильного похолодання, коли будуть морози, сніг і вітер 20 м/с. В Україні очікується короткочасне похолодання, місцями пройде сніг і буде поривчастий вітер.

Також раніше синоптик розказав, чи піде сніг на Новий рік. В Україні погода на Новий рік буде теплою, температура повітря підвищиться вище 0.

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру розповіли, якою буде погода в перший місяць 2024 року. У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вище норми. Кількість опадів буде в межах норми, свідчить прогноз погоди.

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