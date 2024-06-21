Град, шквали і грози: у чотирьох областях оголосили штормове попередження

Погода в Україні 22 червня буде спекотною, але в деяких областях будуть грозові дощі, град та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Синоптик Наталка Діденко стверджує про те, що в Україні 22 червня буде суха та тепла погода у південних областях. Сильні зливи можливі у Карпатах. У неділю, 23 червня, грозові дощі будуть майже по всій Україні, крім південних областей та Луганщини.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 22 червня
В Україні 22 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі у західних областях. Також можуть бути град та шквали. Вітер в цей день буде південний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Будуть пориви вітру - 17-22 м/с.
"Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 32-34°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +31
За даними meteoprog, 22 червня в Україні буде спекотна, але місцями дощова погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+31 градуса. Найнижча температура буде в Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів.
Погода 22 червня у Києві
У Києві 22 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 13-18°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.
Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.
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