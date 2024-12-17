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Буде "трусити" майже 10 днів: Україна під атакою потужної магнітної бурі

Ангеліна Підвисоцька
17 грудня 2024, 06:00
882
Магнітна буря почала сильно затягуватися, будучи на позначці в майже 6 балів.
магнітна буря
Україна під атакою майже 6-бальної магнітної бурі / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася 11 грудня. Вона вдарила з трибальною потужністю. На такому рівні вона протрималася три дні. Після цього потужність бурі раптово зросла і досягла майже 6-ти балів.

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Магнітна буря почала сильно затягуватися. На високих позначках вона протримається цілих 4 дні - до 17 грудня включно. Очікується, що після цього буря піде на спад. 18-19 грудня вона буде на рівні трьох балів, після чого досягне мінімуму.

магнітна буря
Україна під атакою майже 6-бальної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 10 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 17 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 33 сонячні плями.

Буде 'трусити' майже 10 днів: Україна під атакою потужної магнітної бурі
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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