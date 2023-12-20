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Україну накриють мокрий сніг і дощ: синоптик назвала дату потужного циклону

Альона Вороніна
20 грудня 2023, 15:48
Ще кілька днів погода буде безсніжною і теплою, але потім у нашу державу прийде похолодання з опадами.

Погода, снег, зима
Україну накриють мокрий сніг і дощ/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні буде досить теплою – майже у всіх областях температура повітря триматиметься на рівні, вищому за середню кліматичну норму. Але погодні умови почнуть змінюватися із п’ятниці, 22 грудня.

В Україну прийде потужний циклон, який принесе мокрий сніг і дощ. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє NV.

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Скільки триматиметься тепла погода

Згідно з прогнозом синоптика, тепла температура повітря зараз тримається через те, що надходять теплі повітряні маси із заходу й південного заходу. У найближчі кілька днів температура повітря буде вищою за середню кліматичну норму.

"Вночі у більшості областей найближчими днями 0…+6 градусів, а в денні години – від +4 до +10 на півдні України. На півночі й заході в межах +4…+7. Лише у східних та в Сумській областях в нічні та денні години від -1 до +4", – розповіла Птуха.

При цьому вона попередила, що у північно-східних областях ще де-не-де на дорогах може бути ожеледиця. Адже, наприклад, у Сумській області ще зберігається сніг – його ще багато, хоч він і тане.

Синоптик зазначила, що така нетипово тепла погода зберігатиметься до 22-23 грудня. Найтеплішими будуть 20 і 21 грудня. Не буде істотних опадів, лише у північній частині країни 20 грудня місцями можливий дощ. Також 21 грудня дощ можливий лише в денні години по південному сходу.

Україну накриє мокрий сніг і дощ

А ось із п’ятниці, 22 грудня, погодні умови почнуть змінюватися. Очікується надходження атмосферного фронту із північного заходу. Синоптик попередила, що насувається доволі потужний циклон з центром над Скандинавією і трохи над Балтійським морем, який зачепить територію України: атмосферний фронт просуватиметься із заходу у східному напрямку.

22 грудня вночі у західних областях, а вдень на правобережжі будуть йти мокрий сніг і дощ, а 23 грудня – на лівобережній частині держави в нічні години. Решта території залишатиметься без істотних опадів.

"Температура наприкінці тижня вже почне дещо знижуватися: вночі від +4 до -2 у більшості областей, а в денні години 0…+6. На півдні залишатиметься +4…+10 – південь цей атмосферний фронт особливо не зачіпатиме. А у Карпатах зима повною мірою – там мокрий сніг, температура вночі 0…-5, вдень близько нуля", – розповіла Наталія Птуха.

Після цього у неділю та понеділок, 24 і 25 грудня, прийде новий атмосферний фронт із заходу. Тому в ці дні знову можуть бути опади – сніг з дощем. Але снігового покриву від таких опадів не залишатиметься. Сніг на Різдво, 25 грудня, буде лише у тих областях, у яких він є зараз, а решта областей будуть на свято без снігу.

Синоптик додала, що зниження температури повітря, яке почнеться наприкінці цього тижня, буде невеликим – значних морозів не очікується, а в денні години буде переважно "плюсова" температура або близько нуля.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала, якою буде погода на Різдво і Новий рік. Нетипове тепло накриє Україну наприкінці грудня. Лише подекуди температура повітря буде падати нижче нуля.

Також раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що в Україну повернеться мороз на кілька днів, але після цього знову потеплішає.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень з 18 по 24 грудня, і де вируватиме сильний вітер з дощем та снігом. Синоптик попереджає про те, що в Україні очікується відлига на цьому тижні.

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