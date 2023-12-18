Погода різко змінюється: в Україну раптово повертається осінь

Температура повітря в Україні підвищиться до 9 градусів тепла, буде дощ.

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Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото: pexels

Погода в Україні 19 грудня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 2 та 3 рівень небезпечності. Там може зійти снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях.

Погода 19 грудня

В Україні 19 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ у північних областях. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний, південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у східних та Сумській областях впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 19 грудня в Україні буде дощ і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря підвищиться до +1...+3 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото: meteoprog

Погода 19 грудня у Києві

У Києві 19 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с. Можливі пориви вітру до 20 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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