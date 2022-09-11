Зірку "району Мелроуз" понівечили пластичні операції: як зараз виглядає актриса

Хізер Локлір / https://ua.depositphotos.com/

Легендарна американська актриса Хізер Локлір (зірка серіалу "Район Мелроуз") зробила безліч пластичних операцій, але отримала зворотний ефект. І тепер її вкрай складно впізнати фанатам, повідомляє портал Кіноафіша.

На піку своєї популярності вона "крутила" кілька романів з відомими чоловіками, серед яких актор Том Круз, барабанщик групи Мотлі Крю Томмі Лі (за ним актриса навіть була заміжня) і гітарист групи Бон Джові Річі Самбора. Але всі ці союзи тривалими не вийшли.

Одного разу Локлір потрапила на лікування в психіатричну клініку ‒ оскільки зловживала алкоголем і змішувала його з антидепресантами. Пізніше вона навіть потрапила в автомобільну аварію, яка сильно позначилася не тільки на її здоров'ї, але і на зовнішньому вигляді.

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Потім Локлір пішла про второваною голлівудської доріжці - зважилася на пластичні операції. Але кругова підтяжка обличчя, зміна форми повік, маммопластика і ін'єкції філерів дли зворотний ефект, і зараз красуню з 90-х дуже складно дізнатися.

Сечас Локлір виглядає так / Instagram

Нагадаємо, раніше американська актриса з легендарного серіалу з 90-х серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" Деніз Даус померла у віці 64 років після тривалої боротьби з важкою формою менінгіту.

До того повідомлялося, що американський актор, відомий своїми ролями в мильних операх і телевізійних шоу 80-90-их Морган Стівенс помер у віці 70 років.

Він був відомий ролями в серіалах Слава (1982), Вона написала вбивство (1984 - 1996), Район Мелроуз (1992 - 1999). Його остання роль була в серіалі Уокер, техаський рейнджер (1993-2001).

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