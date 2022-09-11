Зірку "району Мелроуз" понівечили пластичні операції: як зараз виглядає актриса

Відома за серіалом" Район Мелроуз " актриса Хізер Локлір зробила не одну пластичну операцію, але всі вони дали зворотний ефект.
Легендарна американська актриса Хізер Локлір (зірка серіалу "Район Мелроуз") зробила безліч пластичних операцій, але отримала зворотний ефект. І тепер її вкрай складно впізнати фанатам, повідомляє портал Кіноафіша.
На піку своєї популярності вона "крутила" кілька романів з відомими чоловіками, серед яких актор Том Круз, барабанщик групи Мотлі Крю Томмі Лі (за ним актриса навіть була заміжня) і гітарист групи Бон Джові Річі Самбора. Але всі ці союзи тривалими не вийшли.
Одного разу Локлір потрапила на лікування в психіатричну клініку ‒ оскільки зловживала алкоголем і змішувала його з антидепресантами. Пізніше вона навіть потрапила в автомобільну аварію, яка сильно позначилася не тільки на її здоров'ї, але і на зовнішньому вигляді.
Потім Локлір пішла про второваною голлівудської доріжці - зважилася на пластичні операції. Але кругова підтяжка обличчя, зміна форми повік, маммопластика і ін'єкції філерів дли зворотний ефект, і зараз красуню з 90-х дуже складно дізнатися.
Нагадаємо, раніше американська актриса з легендарного серіалу з 90-х серіалу "Беверлі-Хіллз, 90210" Деніз Даус померла у віці 64 років після тривалої боротьби з важкою формою менінгіту.
До того повідомлялося, що американський актор, відомий своїми ролями в мильних операх і телевізійних шоу 80-90-их Морган Стівенс помер у віці 70 років.
Він був відомий ролями в серіалах Слава (1982), Вона написала вбивство (1984 - 1996), Район Мелроуз (1992 - 1999). Його остання роль була в серіалі Уокер, техаський рейнджер (1993-2001).
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