Помер Морган Стівенс - зірка серіалів Район Мелроуз і Крутий Вокер

Морган Стівенс (16 жовтня 1951 - 26 січня 2022) / gettyimages.com

Американський актор, відомий своїми ролями в мильних операх і телевізійних шоу 80-90-их Морган Стівенс помер у віці 70 років.

Цю інформацію підтвердили видавництву TMZ поліцейські, які зафіксували смерть артиста.

Сусіди захвилювалися, що не бачили актора кілька днів, тому викликали поліцейських, щоб вони перевірили, чи все у Моргана в порядку.

Коли копи увійшли в будинок, вони виявили актора на кухонній підлозі мертвим. За попередніми даними смерть настала з природних причин. Час і дата настання смерті поки уточнюється (умовно називають 26 січня).

Морган Стівенс був затребуваним телеактором кінця 20 століття. Він відомий ролями в серіалах Слава (1982), Вона написала вбивство (1984 - 1996), Район Мелроуз (1992 - 1999). Його остання роль була в серіалі Вокер, техаський рейнджер (1993-2001).

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