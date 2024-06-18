Зірку "Людей-Ікс" відвезли до лікарні після інциденту в театрі: що сталося

Легендарний британський актор і лицар-бакалавр, сер Ієн Маккеллен впав зі сцени під час вистави за п'єсою Шекспіра і був терміново госпіталізований.

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Маккелен постраждав під час вистави за п'єсою Шекспіра / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарний британський актор (зірка франшиз "Володар перснів" та Ієн Маккеллен впав зі сцени під час вистави і був госпіталізований. Про це повідомляє британське видання The Guardian. Як зазначається, інцидент стався в лондонському театрі імені Ноеля Кауерда під час вечірньої вистави "Королі - гравці" за класичною п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх IV".

85-річний Маккеллен, який грав одну з головних ролей - лицаря Джона Фальстафа - під час сцени поєдинку на мечах упав з авансцени і закричав від болю. Артиста терміново доправили до лікарні, а виставу довелося скасувати.

Згодом представник театру підтвердив, що і наступну виставу також скасовано, "щоб Ієн міг відпочити".

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Наразі ж Маккеллен перебуває "у доброму гуморі" та очікує на "швидке і повне одужання".

Очікується, що він уже в середу, 18 червня, з'явиться на сцені театрі імені Ноеля Кауерда в ранковій виставі.

Що за фільми про "Людей-Ікс"? "Люди Ікс" (англ. X-Men film series) - серія супергеройських фільмів про людей, що володіють неймовірними силами, заснована на однойменних коміксах компанії Marvel Comics. Ієн Маккеллен грав у більшості з них одну з головних ролей - мутанта-антагоніста Магнето, повідомляє "Вікіпедія".

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Незадовго до неї померла Нішель Ніколс - американська акторка та співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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