Зірку "Людей-Ікс" відвезли до лікарні після інциденту в театрі: що сталося

Легендарний британський актор (зірка франшиз "Володар перснів" та Ієн Маккеллен впав зі сцени під час вистави і був госпіталізований. Про це повідомляє британське видання The Guardian. Як зазначається, інцидент стався в лондонському театрі імені Ноеля Кауерда під час вечірньої вистави "Королі - гравці" за класичною п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх IV".
85-річний Маккеллен, який грав одну з головних ролей - лицаря Джона Фальстафа - під час сцени поєдинку на мечах упав з авансцени і закричав від болю. Артиста терміново доправили до лікарні, а виставу довелося скасувати.
Згодом представник театру підтвердив, що і наступну виставу також скасовано, "щоб Ієн міг відпочити".
Наразі ж Маккеллен перебуває "у доброму гуморі" та очікує на "швидке і повне одужання".
Очікується, що він уже в середу, 18 червня, з'явиться на сцені театрі імені Ноеля Кауерда в ранковій виставі.
Що за фільми про "Людей-Ікс"?
"Люди Ікс" (англ. X-Men film series) - серія супергеройських фільмів про людей, що володіють неймовірними силами, заснована на однойменних коміксах компанії Marvel Comics. Ієн Маккеллен грав у більшості з них одну з головних ролей - мутанта-антагоніста Магнето, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пані Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, акторка, зірка культового фільму "Бріолін" і володарка іменної зірки на голлівудській Алеї слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".
Незадовго до неї померла Нішель Ніколс - американська акторка та співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).
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