Зірка Жіночого кварталу зізналася в проблемах зі здоров'ям: "Мені так страшно"

Українська акторка і комік Тетяна Песик понад рік відкладала важливу медичну процедуру - ендоскопію. Артистці не вистачало сміливості на візит до лікаря, але відкладати його далі вона не могла.
"Йду робити ендоскопію. Мені так страшно…Я таблетку не можу ковтнути, а шланг – це взагалі немає уявлення. Але цей час мав настати", - поділилася Песик у своєму блозі в Instagram.
Після ендоскопії вона вийшла на зв'язок із шанувальниками, та розповіла, як пройшла процедура. Всупереч її великому страху, акторка все ж була рада, що зважилася, адже в результаті у неї виявили кілька серйозних порушень, які вимагають лікування.
"Я це зробила… У мене руки тряслися, лікарі бачили мій страх в очах, навіть двері зачинили на замок, щоб я не втекла. Дякую лікарю, який мене правильно налаштував. Тепер я знаю, що в мене гастрит і жовч у кишківнику. Зробила ще УЗД і здала кров", - розповіла Тетяна Песик.
Хто така Тетяна Песик?
Тетяна Песик - українська акторка, комік, учасниця КВК. Відома за роллю Таньки в скетч-шоу "Країна У" та ситкомі "Танька і Володька". Акторка "Жіночого кварталу", учасниця і тренерка комік-шоу "Ліга Сміху".
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