УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Зірка Жіночого кварталу зізналася в проблемах зі здоров'ям: "Мені так страшно"

Анна Підгорна
12 червня 2024, 17:04
143
Тетяна Песик перенесла не найприємнішу процедуру, щоб з'ясувати, що не так з її організмом.
Тетяна Песик
Тетяна Песик новини - Тетяна Песик розповіла про проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanet_vip

Українська акторка і комік Тетяна Песик понад рік відкладала важливу медичну процедуру - ендоскопію. Артистці не вистачало сміливості на візит до лікаря, але відкладати його далі вона не могла.

"Йду робити ендоскопію. Мені так страшно…Я таблетку не можу ковтнути, а шланг – це взагалі немає уявлення. Але цей час мав настати", - поділилася Песик у своєму блозі в Instagram.

Після ендоскопії вона вийшла на зв'язок із шанувальниками, та розповіла, як пройшла процедура. Всупереч її великому страху, акторка все ж була рада, що зважилася, адже в результаті у неї виявили кілька серйозних порушень, які вимагають лікування.

відео дня

"Я це зробила… У мене руки тряслися, лікарі бачили мій страх в очах, навіть двері зачинили на замок, щоб я не втекла. Дякую лікарю, який мене правильно налаштував. Тепер я знаю, що в мене гастрит і жовч у кишківнику. Зробила ще УЗД і здала кров", - розповіла Тетяна Песик.

Тетяна Песик
Тетяна Песик новини - Тетяна Песик розповіла про проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanet_vip

Хто така Тетяна Песик?

Тетяна Песик - українська акторка, комік, учасниця КВК. Відома за роллю Таньки в скетч-шоу "Країна У" та ситкомі "Танька і Володька". Акторка "Жіночого кварталу", учасниця і тренерка комік-шоу "Ліга Сміху".

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше ведуча 1+1 Марічка Падалко розкрила подробиці інтимного життя зі своїм чоловіком, журналістом і воїном ЗСУ Єгором Соболєвим. Зокрема вона зізналася, як війна та народження дітей вплинули на їхню близькість.

Також українська співачка Настя Каменських повідомила радісну новину - вона здійснила свою давню мрію, і не змогла не поділитися своїми емоціями з шанувальниками.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Графіки вимкнення світла 13 червня: електроенергії не буде лише дві години

Графіки вимкнення світла 13 червня: електроенергії не буде лише дві години

18:40 Україна
Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу: багато загиблих і поранених

Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу: багато загиблих і поранених

17:54 Україна
ЗСУ уразили одразу два новітні Су-57 на території РФ: в ГУР розкрили ступінь пошкоджень

ЗСУ уразили одразу два новітні Су-57 на території РФ: в ГУР розкрили ступінь пошкоджень

17:05 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Настя Каменських повідомила радісну новину - що сталося 11700

Настя Каменських повідомила радісну новину - що сталося

Уже не 93 країни: кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшується 5286

Уже не 93 країни: кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшується

Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні: у Києві - гучні вибухи 5056

Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні: у Києві - гучні вибухи

Куди діваються видалені фото з телефону: про цю таємницю ґаджета знають одиниці 2062

Куди діваються видалені фото з телефону: про цю таємницю ґаджета знають одиниці

Останні новини

18:59

Як прибрати наліт усередині бачка унітазу: швидкий спосіб, який добре допоможе

18:40

Графіки вимкнення світла 13 червня: електроенергії не буде лише дві години

18:19

Реакція на заяви Москви: Боррель заговорив про припинення вогню в Україні

17:56

4 суворі заборони: що категорично не можна робити в день Вознесіння Господнього

17:54

Росіяни вдарили ракетою по житловому сектору Кривого Рогу: багато загиблих і пораненихФотоВідео

Відключення світла будуть щонайменше 5 років, взимку його може не бути днями – ГончарВідключення світла будуть щонайменше 5 років, взимку його може не бути днями – Гончар
17:50

Мода для прогулянок - тренди для весняних прогулянок у 2024 році новости компании

17:49

Чим найкраще відмити душову кабіну: дуже легкий і простий спосібВідео

17:30

Найкращі пропозиції модних сумок на весну/літо 2024 року новости компании

17:29

Так звана конференція Федерації боксу нелегітимна, протоколи сфальсифіковані - боксер актуально

Реклама
17:26

Порошенко відпрацьовує кремлівську методичку, говорячи в унісон із Пєсковим, - Олещук

17:26

"Усі - лідери у своїх командах": відомий тренер дав прогноз для збірної України на Євро-2024

17:05

ЗСУ уразили одразу два новітні Су-57 на території РФ: в ГУР розкрили ступінь пошкоджень

17:04

Зірка Жіночого кварталу зізналася в проблемах зі здоров'ям: "Мені так страшно"

16:50

Росію посадять за стіл - на Саміті миру хочуть озвучити рішення про переговори

16:40

Україна може отримати F-16 влітку: у Міноборони Нідерландів дали відповідь

16:24

Що робити, щоб їжа не прилипала до сковорідки: 3 безпрограшні трюки

16:17

РФ готує другу хвилю наступу на Харківщині: названо головну ціль ворога

16:10

Просила евтаназію: померла легендарна французька співачкаВідео

16:05

Тіло заховали далеко в лісі: у Німеччини знайшли вбитою 9-річну дочку військового ЗСУ

16:01

Чому не в ЗСУ і чи оновив дані в ТЦК: Клопотенко відповів на "гарячі" запитання

Реклама
15:58

В Україні 12 червня вимикатимуть світло пізніше: в "Укренерго" змінили графік

15:57

Чому у посудомийних машин немає вікна, а у пральних машин є

15:32

У Меладзе і Джанабаєвої все добре: інтимне фото потрапило в мережу

15:28

Як розмножити полуницю вусами: прості, але дуже хороші порадиВідео

15:11

Українцям дадуть гроші на оплату ЖКГ: як компенсують підвищення тарифу на світло

14:44

Коли припиняться дощі й повернеться спека: синоптик назвала дату

14:27

Смачно та корисно: що можна приготувати з шовковиці – поради на будь-який смакВідео

14:12

Що їсти, щоб набрати норму білка на день: як влаштувати "перезапуск" організму

14:11

Угорщина не братиме участі: Орбан різко відповів на рішення НАТО щодо України

13:51

Співачка SOWA: артистам-утікачам усе сходить із рукЕксклюзив

13:50

Костянтин Войтенко зізнався, чому на весіллі він та наречена були в чорному

13:35

Валюха зі "Сватів" розповіла про удар, який стався з нею через серіал

13:23

Блекаут у відповідь: чи зможе Україна знищити енергосистему Росії

13:22

У Києві відбудеться Благодійний Забіг Честі імені Рекрута актуально

12:53

Що буде з енергетикою в Україні: експерт розібрав підґрунтя російських обстрілів

12:46

У Раді з’явився законопроект про "економічне бронювання": як працюватиме

12:40

Що відбувається в організмі, якщо пити багато кави: на який ризик усім варто звернути увагу

12:03

Rheinmetall у 2024 році запустить в Україні виробництво БМП Lynx - Handelsblatt

12:00

"Максимальне знищення ворога": Сирський розповів про ситуацію на фронті

11:58

Опру Вінфрі терміново госпіталізували: що сталося

Реклама
11:37

Загроза наступу РФ на Сумщині: аналітик сказав, яка ситуація на кордоні

11:28

Буде ще гірше, ситуація з тривалими відключеннями світла затягнеться – Гончар

11:15

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Бикам - велика помилка, Зміям - жалість

11:07

Оточення не буде: окупанти втратили можливість відкрити новий фронт

11:01

Євро-2024: де дивитися турнір в Україні та розклад матчів

10:39

"Сиди тихо": путіністка Маша Распутіна напала на Аллу Пугачову

10:25

Що означає "ні Богові свічка, ні чортові кочерга": мало хто знає справжнє значенняВідео

10:20

Адмінпослуг без військового квитка не буде: що треба знати військовозобов'язаним

10:05

Кому з пенсіонерів перерахують пенсії: хто має право на доплату

09:42

Коли грає Україна на Євро-2024: розклад матчів та суперники збірної України

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти