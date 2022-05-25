Зірка Вартових Галактики і старша донька Шварценеггера знову стали батьками

Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер стали батьками вдруге / instagram.com/prattprattpratt

Голлівудський актор, відомий завдяки фільмам Вартові Галактики і Світ Юрського періоду, Кріс Пратт та старша дочка Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер оголосили про появу на світ їх другої дитини.

У серпні 2020 року Кетрін вже подарувала Пратту дочку - Лайлу Марію. У актора також є син від попереднього шлюбу з актрисою Анною Феріс на ім'я Джек (2012 р.н.).

21 травня на сторінці Кріса в Instagram з'явилося повідомлення, що його з Кетрін сім'я стала на одну людину більше - на світ з'явилася дівчинка, яку назвали Елоїз Крістіна.

"Ми дуже раді оголосити про народження нашої другої доньки, Елоїз Крістіни Шварценеггер Пратт. Мама і малятко почувають себе добре. Ми відчуваємо себе надзвичайно благословенними і вдячними. З любов'ю, Кетрін і Кріс", - написав актор.

Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер назвали другу дочку Елоїз Крістіна / instagram.com/prattprattpratt

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Раньше вдруге батьком став 31-річний британський співак і музикант Ед Ширан - у його родині також з'явилася ще одна дівчинка.

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