Зірка "Списку Шиндлера" і "Заручниці" завершує кінокар'єру

Що заявив Ліам Нісон:
- 72-річний актор вважає себе занадто старим для бойовиків
- Нісон хоче піти з кіно щоб не обманювати глядачів
Звичне глядачеві амплуа британського актора Ліама Нісона - сильний, упевнений у собі чоловік, здатний постояти за себе і своїх близьких гострим розумом і кулаками. Популярність йому принесли не тільки історичні драми, а й бойовики на кшталт "Заручниці", "Пасажира", "Повітряного маршала" тощо.
Сьогодні акторові 72, і він всерйоз замислюється про завершення кар'єри. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Причина такого рішення Нісона проста і загалом - зрозуміла. Він не бажає обманювати глядача і зловживати роботою каскадерів у кадрі, а сам на багато трюків він давно вже не здатний.
"Мені 72 роки, і в якийсь момент це має припинитися. Глядачів не обдуриш. Я не хочу, щоб Марк (дублер Ліама Нісона Марк Ванселоу - прим. редактора) брав участь у моїх бойових сценах за мене", - каже Нісон.
Зірка натякнув, що планує покинути екрани 2025 року - тоді вийде продовження комедійної трилогії "Голий пістолет", яке, ймовірно, і стане його останньою кінороботою. Наразі за його участю готується до виходу 5 фільмів.
Хто такий Ліам Нісон?
Ліам Нісон - британський актор. Володар Кубка Вольпі за найкращу чоловічу роль (1996), номінант на премії "Оскар" (1994) за роль у фільмі "Список Шиндлера", "Золотий глобус" (1994, 1997, 2005) і BAFTA (1994). Офіцер ордена Британської імперії, повідомляє Вікіпедія.
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