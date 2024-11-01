Зірка "Списку Шиндлера" і "Заручниці" завершує кінокар'єру

Ліам Нісон зізнався, чому полишає свого глядача.

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Ліам Нісон новини - Ліам Нісон готується піти з кіно / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що заявив Ліам Нісон:

72-річний актор вважає себе занадто старим для бойовиків

Нісон хоче піти з кіно щоб не обманювати глядачів

Звичне глядачеві амплуа британського актора Ліама Нісона - сильний, упевнений у собі чоловік, здатний постояти за себе і своїх близьких гострим розумом і кулаками. Популярність йому принесли не тільки історичні драми, а й бойовики на кшталт "Заручниці", "Пасажира", "Повітряного маршала" тощо.

Сьогодні акторові 72, і він всерйоз замислюється про завершення кар'єри. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Причина такого рішення Нісона проста і загалом - зрозуміла. Він не бажає обманювати глядача і зловживати роботою каскадерів у кадрі, а сам на багато трюків він давно вже не здатний.

"Мені 72 роки, і в якийсь момент це має припинитися. Глядачів не обдуриш. Я не хочу, щоб Марк (дублер Ліама Нісона Марк Ванселоу - прим. редактора) брав участь у моїх бойових сценах за мене", - каже Нісон.

Зірка натякнув, що планує покинути екрани 2025 року - тоді вийде продовження комедійної трилогії "Голий пістолет", яке, ймовірно, і стане його останньою кінороботою. Наразі за його участю готується до виходу 5 фільмів.

Хто такий Ліам Нісон? Ліам Нісон - британський актор. Володар Кубка Вольпі за найкращу чоловічу роль (1996), номінант на премії "Оскар" (1994) за роль у фільмі "Список Шиндлера", "Золотий глобус" (1994, 1997, 2005) і BAFTA (1994). Офіцер ордена Британської імперії, повідомляє Вікіпедія.

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