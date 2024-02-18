Зірка "Топ-модель по-українськи" народила первістка і показала обличчя немовляти

Олександра Литвин показала новонародженого малюка і поділилася емоціями від пологів.

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Олександра Литвин уперше стала мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com/aleksandra.litviin

Українська модель, блогерка та учасниця 3 сезону шоу "Топ-модель по-українськи" Олександра Литвин у листопаді 2023 року повідомила, що чекає на первістка. І ось знаменний для неї день настав - 16 лютого у неї народився син.

Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram лише зараз. У сторіс Литвин підтвердила, що дитина з'явилася на світ і з ними все гаразд, та пообіцяла пізніше поділитися подробицями пологів.

"Батьки хлопчика відучора. Дякую, Боже. В моменті все було настільки напружено, що мені здалось, вчорашній день тривав вічність. Не вірю, що народила нам такого гарного сина", - пише модель.

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Пізніше вона показала не тільки ніжки, а й, всупереч забобонам, личко новонародженого сина. Також знімками з немовлям поділився його батько - коханий Олександри Литвин, бізнесмен Тимур Трушковський, який, судячи з усього, був присутній на пологах.

"Учора життя розділилося на "до" і "після". Дякую, Саша", - підписав кадри з крихіткою-сином чоловік.

Син Олександри Литвин і Тимура Трушковського / instagram.com/aleksandra.litviin

Тимур Трушковський із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/iwantdblt

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