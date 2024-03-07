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Тепер офіційно Остапчук: шоумен одружився зі своєю 23-річною обраницею

Анна Підгорна
7 березня 2024, 16:23
Катерина Полтавська показала зворушливе фото з розпису з коханим.
Володимир Остапчук, Катерина Полтавська
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська стали чоловіком та дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Український шоумен Володимир Остапчук закрутив роман із молодою журналісткою Катериною Полтавською, щойно закінчився його шлюб із нотаріусом і блогеркою Христиною Горняк (хоча, Горняк не раз натякала, що пара почала зустрічатися ще до офіційного розлучення).

Довгий час закохані приховували свої стосунки. Щоправда, чутки про те, що Полтавська та Остапчук офіційно стали чоловіком і дружиною, почали з'являтися ще в лютому 2023 року.

Катерина вирішила закінчити гру в кішки-мишки з цікавістю шанувальників, і сьогодні підтвердила - вона і Володимир розписалися. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото весільного букета і її з чоловіком рук, на яких красувалися обручки. При цьому журналістка зазначила, що був тільки розпис, без весільної церемонії.

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"Чуток було багато, як і різних варіантів коли, де і як. Але, думаю, що можна підтвердити. Я Остапчук Катерина. Це було спонтанно, ніхто не знав. Навіть батьки. Знайомі та друзі дізналися сьогодні. Весілля покажу, коли буде", - пише Катерина Остапчук.

Володимир Остапчук, Катерина Полтавська
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська стали чоловіком та дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/poka.tya

Хто такий Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.

Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.

У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми та теперішніми.

Раніше український співак-воїн Віталій Козловський здивував новиною про своє одруження. Він зізнався, що рішення це було для нього і його обраниці спонтанним. Особистість дружини артист приховує.

Також 30-річна подруга 83-річного Аль Пачіно, режисерка Нур Альфаллах, уперше показала обличчя їхнього крихітки-сина Романа, який з'явився на світ улітку 2023 року.

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шоу-бізнес новини шоу бізнесу Володимир Остапчук
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