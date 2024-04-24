Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" потрапив до лікарні зі струсом мозку

Український актор Артур Логай напередодні важливої для його кар'єри кінопрем'єри опинився в лікарні. Там артисту діагностували струс мозку.
У своєму блозі в Instagram Логай розповів, що вночі йому знадобилася термінова допомога лікарів через те, що його "вперше в житті вирубили". Та так сильно, що без медиків вирішити проблему не вдалося.
"Ніч у мене була яскравою, мов спалах. Слава Богу, живий і цілий. Ну, майже цілий. Зараз я в лікарні. Це найкрінжовіша ситуація, яка зі мною колись ставалась", - повідомив актор.
Подробиці Артур Логай повідомляти не став, але натякнув, що в його струсі винен, вочевидь, залізобетонний стовп, у який артист врізався в темряві.
На щастя, госпіталізація зірці не знадобилася. Самопочуття його не ідеальне, але актор зміг повернутися до своєї роботи.
Хто такий Артур Логай?
Артур Логай - український актор театру, кіно і телебачення, співак. Брав участь у проєктах "Х-фактор-5" (10-те місце) і "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.
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