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Зірка серіалу Кріпосна намагалася накласти на себе руки

13 січня 2022, 19:41

До такого серйозного кроку актрису підштовхнула нещасна любов.

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Ганна Сагайдачна замислювалася про самогубство / instagram.com/annasagaidachnaya

Актриса Ганна Сагайдачна виконала роль Наталі Дорошенко в відомому серіалі Кріпосна.

Зі своєю екранною героїнею у артистки є щось спільне - обох дівчат об'єднує трагічний епізод у житті.

На шоу Мій Секрет телеканалу СТБ Сагайдачна зізналася, що була близька до того, щоб накласти на себе руки.

До такого рішення її підштовхнули складні романтичні стосунки, які тривали три роки. "Я розуміла, що цим відносинам прийде кінець, але я його відтягувала. Тоді це був період безвиході. Ти думаєш тільки про те, де шукати вихід. І ось ти стоїш на мосту і думаєш про самогубство..." - розповіла ведучій актриса.

Зараз Сагайдачна в шлюбі з продюсером Євгеном Третьяком. Разом пара виховує сина Тимура.

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Раніше актор Артур Логай розповів про свою спробі самогубства у підлітковому віці.

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