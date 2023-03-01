Зірка серіалу "Друзі" припиняє акторську кар'єру через невиліковну хворобу

Крістіна Епплгейт не може пересуватися без сторонньої допомоги і болю, який сковує її кінцівки.

Крістіна Епплгейт завершує акторську кар'єру / ua.depositphotos.com

Голлівудська акторка, зірка серіалів "Одружені... та з дітьми" і "Друзі" Крістіна Епплгейт вперше з'явилася на екрані у віці п'яти місяців, і з тих пір акторство стало її життям.

Зараз акторці 51 рік, і вона змушена завершити свою акторську кар'єру. Виною всьому - прогресуючий розсіяний склероз, який їй діагностували в 2021 році. Тоді вона продовжила зйомку в серіалі "Мертвий для мене", проте на майданчику їй потрібна була тростина, інвалідне крісло або допомога партнерів по сцені. Їй важко пересуватися, вона набрала майже 20 кг, але оптимізму не втрачає.

Днями вона відвідала премію Гільдії кіноакторів США (SAG Awards), яку раніше в інтерв'ю для Los Angeles Times назвала своїм останнім виходом у світ в якості акторки. "Це, мабуть, моя остання церемонія вручення нагород як актора, тому для мене це важливо. Прямо зараз я не можу уявити, що знову буду вставати о 5 ранку і проводити 12-14 годин на майданчику; на даний момент для мене це важко", - зазначає Епплгейт.

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Свою останню церемонію вона відвідала в компанії доньки - в стильному костюмі-смокінгу з подовженими фалдами. Пересувалася Крістіна за допомогою елегантної тростини. Навіть незважаючи на сильно змінену зовнішність, акторка зробила все, щоб на своїй останній червоній доріжці виглядати на мільйон.

Втім, зовсім йти з кіно Крістіна Епплгейт не має наміру. Навіть якщо їй доведеться відмовитися від акторства, вона направить залишки своїх сил на озвучування.

"Я займаюся озвучкою, щоб заробити гроші і бути впевненою, що моя донька нагодована, і в нашому будинку є все необхідне", - зазначає акторка.

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