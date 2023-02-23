Періс Хілтон оприлюднила ім'я первістка - назвала на честь улюбленого чоловіка

Наприкінці січня стало відомо, що 41-річна світська левиця Періс Хілтон вперше стала мамою. Їй та її чоловікові, бізнесменові Картеру Реуму, сурогатна мати подарувала сина.
До недавніх пір Хілтон тримала ім'я первістка в секреті - за довгі роки скандалів і пліток вона звикла з кожної дрібниці у своєму житті робити сенсацію. І, до речі, їй це прекрасно вдається.
У своєму подкасті під назвою "Це Періс" вона розкрила ім'я сина лише зараз - світська левиця зізналася, що імена для майбутніх дітей вона обрала вже давно, а те, як вона назвала малюка, для неї має особливе значення.
Так в родині Хілтон і Реума з'явився Фенікс Беррон Хілтон Реум. Фенікс - як міфічна птах, раз по раз повстає з попелу, а Беррон - на честь дідуся Періс, з яким вона була дуже близька.
"Я роками планувала імена своїм дітям. Фенікс означає надію, відродження та трансформацію. Дідусь (Беррон Хілтон - прим. редактора) завжди був моїм наставником, і я так поважала його, і ми були такі близькі. Я сумую за ним кожен день, тому я дійсно хотіла вшанувати його, використавши його ім'я в імені мого першого сина", - розповідає світська левиця.
Також вона поділилася планами на майбутнє - подружжя хоче ще завести як мінімум доньку, та продовжити традицію трансформувати назви міст в жіночі імена. Дівчинку Періс, чиє ім'я перекладається, як Париж, хоче назвати Лондон.
Раніше стало відомо, що британський актор і голлівудська зірка Джуд Лоу став батьком в сьомий раз - його нинішня дружина народила йому другу спільну дитину. Всього у Лоу семеро дітей від чотирьох різних жінок.
Також голлівудська комедійна акторка австралійського походження Ребел Вілсон зробила своїй дівчині пропозицію руки і серця в Діснейленді. Разом артистка і її обраниця вже виховують доньку.
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