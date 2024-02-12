Зірка Голосу країни-12 може представити Швецію на Євробаченні-2024

Марія Сур впевнено йде до перемоги на місцевому Національному відборі.

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Марія Сур з України потрапила до фіналу Нацвідбору від Швеції / колаж: Главред, фото: instagram.com/mariasurofficial

Євробачення у 2024 році відбудеться в Мальме, Швеція, вже на початку травня. Часу до конкурсу залишилося дуже мало, проте країна-господиня конкурсу поки що не визначилася, хто представлятиме її на великій сцені пісенного змагання.

Серед потенційних претендентів на те, щоб представляти Швецію на Євробаченні-2024 опинилася українська співачка Марія Сур. Вона пройшла до фіналу місцевого Національного відбору з приголомшливим результатом із піснею "When I'm Gone". Про це 19-річна артистка повідомила у своєму блозі в Instagram.

Марія Сур починала свою кар'єру в Україні. У 2022 році взяла участь у 12 сезоні музичного проєкту Голос країни - спершу у складі команди Наді Дорофєєвої, потім Олі Полякової. Сур вибула з шоу на етапі "вокальних нокаутів".

Після початку повномасштабної війни в Україні Марія Сур із мамою перебралася до Швеції. Там талант молодої вокалістки помітила шведська акторка і співачка Сара Доун Фанер, яка надалі склала їй протекцію для участі в різних конкурсах і концертах.

У 2023 році Сур уже намагалася пробитися на Євробачення від Швеції - вона пройшла до фіналу, однак посіла лише 9 місце. Зараз співачка має вищі шанси на перемогу - 5% (6-те місце) за версією букмекерів.

Дивіться відео виступу Марії Сур на "сліпих прослуховуваннях" у шоу Голос країни-12:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", якій пророкують перемогу на міжнародному конкурсі.

Також український співак Melovin розкритикував результати Нацотобору-2024. Артист, який посів у змаганні третє місце, засумнівався в "прозорості" підрахунку глядацьких голосів.

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