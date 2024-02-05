"Думали, що це буде чесно": Melovin розкритикував результати Нацотобору-2024

alyona alyona і Jerry Heil уже відповіли на закиди в підтасовуванні голосів на Національному відборі.

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Melovin розкритикував результати голосування на Нацвідборі-2024 - що про це думають alyona alyona і Jerry Heil / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/alyona.alyona.official

Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) на Нацвідборі-2024 посів третє місце - судді та глядачі віддали йому по 9 балів. У зв'язку з тим, що глядацьке голосування через збій у "Дії" відбулося не так, як планували організатори, правильність результатів у багатьох викликала сумніви.

Таку думку висловив Меловін в інтерв'ю після оголошення імен переможців. Відео він опублікував у своєму блозі в Instagram. Артист розповів, що в закулісних кулуарах Нацвідбору ширилися чутки, що перше місце було відоме заздалегідь, і перемога alyona alyona та Jerry Heil лише підтвердила їх.

"Ми до кінця думали, що це буде чесно. Знову ж таки, якщо не дивитися на момент, що різниця між першим і другим місцем у 600 тис. голосів. Якщо ми спочатку від блогерів чули в коментарях, що лейбл Enko (компанія, з якою співпрацює alyona alyona - прим. редактора) запропонував більшу частину оплатити, щоб поїхати на Євробачення, то сьогодні це ми почули у стінах Суспільного від робітників, які працюють на Суспільному. Дякую за цю інформацію", - заявив Бочаров.

У коментарях багато хто розкритикував його слова, мовляв він просто не вміє програвати, тому критикує переможниць Нацвідбору. Своєю чергою Меловін випустив пост, у якому пояснив свою позицію: у нього не викликає підозр і сумнівів перемога alyona alyona і Jerry Heil, бо вважає їхній дует гідним. Що дійсно бентежить артиста, то це вірність у підрахунках голосів.

"Щиро бажаю переможцям гідно представити нашу країну на європейській сцені. Розірвати та завоювати слухача!Бо як я і казав в кожному інтервʼю, їх пісня - це [фурор - неценз.]! І я слухав її на повторі! Тому шановні коментатори, ваші спроби одягнути на мене сорочку жертви яка не вміє програвати виглядають досить дивно. У мене є зерно сумніву стосовно голосування але аж НІЯК не до наших переможниць. Ображеним людям бажаю любові всередині!" - написав Меловін.

У свою чергу переможниці Нацвідбору-2024 alyona alyona і Jerry Heil уже прокоментували звинувачення в тому, що голоси було куплено, і вони перемогли нечесно. alyona alyona в інтерв'ю для Сніданку з 1+1 спростувала чутки, які озвучив Меловін.

"Знаєте, я постійно кажу одне й те саме: "Знаєте, я постійно кажу одне й теж: "Дай нам Боже тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є". Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб оплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і не писали б якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть", - каже співачка.

Нагадаємо, Україна не змогла визначити фаворита для участі на Євробаченні-2024 з першого разу. Через технічні неполадки глядацьке голосування довелося продовжити.

Також на фінальному концерті Національного відбору незвичайний дебют відбувся в одного з членів журі - співак і шоумен Андрій Данилко вперше публічно заговорив українською.

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