Зірка фільму про Росомаху приїхав до Києва підтримати українців

Зірка фільму про Росомаху Лієв Шрайбер приїхав до Києва / колаж Instagram і скріншот з відео

Відомий голлівудський акті Лієв Шрайбер (має українське коріння) знову приїхав в Україну ‒ в якості посла благодійної платформи UNITED24. Про це стало відомо з ефіру телемарафону.

Вранці актора зустріли на залізничному вокзалі в Києві. Його провели фотовиставкою, яка присвячена війні України проти Росії.

До слова, в Україні Шрайбер перебуває не тільки як посол UNITED24. Він також один з кураторів проекту Suport Humans ‒ ініціативи з будівництва та запуску окремого військового госпіталю для поранених бійців ЗСУ.

Лев Шрайбер вже багато років грає провідні ролі в голлівудських фільмах і серіалах. Широкій публіці він став відомий після ролі в одній з частин хоррор-франшизи "Крик" і ролі шаблезуба в супергеройському бойовику "Люди Ікс: Початок. Росомаха", а також по головній ролі в серіалі "Рей Донован".

Нагадаємо, раніше, в квітні 2022 року, Лев Шрайбер приїжджав до Перемишля, на україно-польський кордон, щоб допомагати українським біженцям.

У Перемишлі Лев Шрайбер допомагав на кухні - різав продукти та готував борщ для тих українців, хто потребує гарячої їжі та підтримки. Артист навіть заробив робочі мозолі, які його колеги по волонтерству назвали справжнім "бойовим хрещенням" для кожного кухаря.

Пізніше Шрайбер виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

У своїй промові він згадав війну в Україні, яка, на думку артиста, не повинна сходити з перших шпальт іменитих ЗМІ - Європа і Америка не повинні забувати про трагедію цілого народу, яка відбувається у них під носом.

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