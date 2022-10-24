Зірка Білявки в законі показала рідкісне фото сина-двійника

Різ Візерспун показала старшого сина Дікона / instagram.com/reesewitherspoon

Американська акторка і продюсер Різ Візерспун, відома завдяки ролі Елль Вудс в комедії Білявка в законі, на честь 19-річчя старшого сина показала на своїй сторінці в Instagram його фотографії.

Вийшла своєрідна ретроспектива - на одному знімку красунчик Дікон позує зараз, на іншому йому 4-5 років.

Фанатів артистки дивує фотографічна схожість між Візерспун та її дітьми, яких у неї троє: Ава Елізабет Філліпп (1999 р.н.) та Дікон Різ Філліпп (2003 р. н.) від першого шлюбу з актором Райаном Філліппом, і Теннессі Джеймс Тот від другого шлюбу з агентом Джимом Тотом.

"Багато святкової любові для Дікона сьогодні! Хлопець, який має найрадіснішу енергію, нескінченний драйв, честолюбств та талант. І найбільше серце у світі. Не можу пишатися тобою ще більше... Я люблю тебе, Ді!"- підписала фотографії Візерспун.

Дікон Різ Філліпп - старший син Різ Візерспун / instagram.com/reesewitherspoon

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