Принаймні так стверджують ЗМІ країни-агресора - співак-пропагандист страждає від українського прокляття.

Микола Басков стрімко втрачає здоров'я через прокляття Конотопських відьом / скріншот

Поки всі українці чекають, поки кремлівську верхівку і всіх російських пропагандистів наздожене карма за їх злочини проти українського народу, Конотопські відьми вирішили взяти їх долю в свої руки.

Принаймні так стверджує Ханти-Мансійська шаманка в інтерв'ю для росЗМІ. Вона вважає, що головний пропутінський співун Микола Басков, який останнім часом лякає всіх своїм зовнішнім виглядом і здоров'ям, що стрімко погіршується, чахне під впливом української магії.

Басков безсовісно підтримує війну в Україні і схвалює геноцид українців, і через це йому зробили дещо під назвою "перекриття доріг".

"При цьому вони скористалися не простою сільською магією, а через цвинтарну чорну обрядову зайшли. Вони не хотіли його вбивати, а бажали лише йому мук. Це тільки здається, якщо людині зробили перекриття доріг, у нього все сиплеться - злітають проєкти, гроші не заробляються і людина терпить фіаско. Це не так! Перекриття доріг можна зробити і на здоров'я. Щоб у людини були гроші, ті ж успіх і слава, але це не приносило йому ніякого задоволення. Хворий думає лише про те, як йому вилікуватися. Як правило, перекриття доріг б'є саме по ногах, як у випадку з Миколою Басковим", - заявляє шаманка.

При цьому вона стверджує, що таке ж закляття було накладено на одіозного політика Володимира Жириновського, і на пропутінського режисера Микиту Михалкова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії співака довелося виводити на сцену, оскільки йому було важко пересуватися самостійно-його поставили в центр залу, а виступаючи, він не рухався з місця. Співав Басков під фонограму.

Також Басков потрапив у гей-скандал. Зокрема, шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.

Інші новини: