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Путініст Басков вперше прокоментував, чому виглядає, як надута лялька на шарнірах

11 грудня 2022, 20:00
"Натуральний блондин" пришкутильгав, щоб заспівати під фонограму та виправдатися за невибагливий зовнішній вигляд.
Микола Басков
Микола Басков розповів про своє здоров'я / instagram.com/nikolaibaskov

Співак-путінст, що схвалює війну в Україні, Микола Басков досяг зовнішнього вигляду, який відповідає ницості його здрібнілої душі - він сильно набрав у вазі, його обличчя стало одутлим, а руки-ноги перестали рухатися.

У мережі ходили різні чутки про те, чому "натуральний блондин" раптом став нагадувати ляльку, у якої голова бовтається на пружинці. Хтось говорив, що це - наслідки важко перенесеного коронавірусу, хтось натякав на проблеми Баскова з судинами.

Так чи інакше, але на музичнійпремії Золотий грамофон він виступив - на сцені стояв нерухомо, в зал до глядачів за квітами, як робить зазвичай, не спускався. Зі сцени, і пізніше за лаштунками Басков розповів журналістам, що ж з ним діється.

Так він підтвердив, що переніс операцію на ногах - порвав сухожилля. Басков запевнив, що вже йде на поправку, і тепер відчуває себе нормально.

Передноворічні заходи - чи не єдиний спосіб у російських артистів заробити реальні гроші. Очевидно справи у співака-путініста настільки погані, що він готовий пожертвувати здоров'ям заради зайвої пари кривавих рублів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії співака довелося виводити на сцену, оскільки йому було важко пересуватися самостійно - його поставили в центр залу, а виступаючи, він не рухався з місця. Співав він під фонограму.

Також Басков потрапив у гей-скандал. Зокрема, шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.

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