Співав під фанеру і не зрушив з місця: Баскова довелося під руки виводити на сцену

Одіозний російський співак Микола Басков, який кілька тижнів з'явився опухлим на публіці, сильно здав.
Як з'ясувалося, під час запису одного з "блакитних вогників" в Росії співака довелося виводити на сцену, оскільки йому було важко пересуватися самостійно, пишуть росСМИ.
"Баскова вели під руки. Одну ногу він волік за собою. Кожен крок давався йому важко", - розповів очевидець.
Баскова поставили в центр залу, а виступаючи, він не рухався з місця. Співав він під фонограму.
Нагадаємо, раніше Микола Басков, який активно підтримує війну в Україні, загруз у гей-скандалі.
Шоумен Рустам Солнцев розповів, що раніше Микола Басков продюсував і одночасно любив Алекса Малиновського, але пара розлучилася.
Також ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.
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