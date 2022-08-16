Злата Огневич в обіймах покинутого Максима Тарапати анонсувала повернення "Холостячки"

Злата Огневич засвітилася в обіймах Максима Тарапати / instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tarmaks

Українська співачка і головна героїня 2 сезону романтичного реаліті-шоу Холостячка Злата Огневич заінтригувала шанувальників серією знімків з Максимом Тарапатою, фіналістом проєкту.

Хоч артистка і не вибрала Макса, після зйомок вони продовжили спілкування, і навіть разом відзначали Новий рік. Правда, після цього Тарапата довгий час не виникав на горизонті співачки.

Тим більше інтригуючим виявилася його поява в Instagram-сторіс Огневич. Вона показала серію фотографій в обіймах чоловіка з підписом: "Хеллоу, еврібаді! Холостячка повертається або ваші варіанти!"

Для чого зустрілися Огневич і Тарапата, поки невідомо. Однак обставини їх побачення виявилися вельми романтичними - пара вирушила на прогулянку на річковому трамвайчику.

Злата Огневич засвітилася в обіймах Максима Тарапати / instagram.com/zlata.ognevich

Раніше українські ЗМІ застукали "холостяка" Мішу Заливако за ніжностями з переможницею 11 сезону Ганною Богдан. Пара, яка нещодавно оголосила про розставання, милувалася прямо на вулиці.

Також шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво показав свою молоду кохану, особистість якої так і зберігає в секреті. Образ обраниці шоумена шанувальники збирають по шматочках.

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