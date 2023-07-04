Злата Огневич розповіла про порятунок від ракетної атаки РФ у Сумах

До превеликого полегшення фанатів, Огнєвіч народилася під щасливою зіркою.

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Злата Огневич розповіла, як мало не потрапила під обстріл у Сумах / колаж: Главред, фото : instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич - одна з артисток, хто вільно дає концерти по Україні під час війни. Вона навіть відвідувала гарячі точки, щоб подарувати нашим захисникам віддушину від жаху боїв.

Тож не дивно, що така діяльність пов'язана не тільки з ризиком для здоров'я, але і для життя. Автомобіль артистки раніше вже потрапляв під обстріл, а концерти зривалися через повітряну тривогу.

Вчора місто Суми потрясли потужні вибухи - країна-окупант здійснила руйнівну атаку дронами. За нещасливо випадковості у Огневич в цей день в Сумах був концерт.

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Стурбовані шанувальники засипали співчку питаннями про те, чи не постраждала вона під час обстрілу. Злата вийшла на зв'язок на своїй сторінці в Instagram, і розповіла, як врятувалася. "Дякую, що турбуєтесь. З нашою командою все добре. Ми виїхали в той момент, коли все сталося", - сказала вона та додала, що ракети не зможуть утримати її від концертів на благо ЗСУ.

Злата Огневич розповіла, як мало не потрапила під обстріл у Сумах / instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, раніше стало відомо, що місто Суми було атаковане безпілотниками в понеділок, 3 липня. В результаті прильоту ворожого дрона була пошкоджена багатоповерхівка в центрі міста.

Сумська ОВА розкрила подробиці "прильоту", та повідомила про загиблих і поранених. Також були показані моторошні кадри з місця вибуху.

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