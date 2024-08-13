Злата Огнєвіч прокоментувала "роман" із відомим одруженим співаком

Романтична пісня з Максимом Бородіним обернулася для Огнєвіч скандалом.

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Злата Огнєвіч новини - Злата Огнєвіч відповіла на чутки про роман з одруженим Максимом Бородіним / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

З дня на день у співачки Злати Огнєвіч відбудеться прем'єра пісні "Без Тебе", яку вона виконала дуетом з відомим музикантом Максимом Бородіним. Шанувальники Злати чекають на новий трек із нетерпінням, але ті фрагменти, які вона вже опублікувала в соціальних мережах, уже в певному сенсі стали скандальними.

Так, наприклад, багатьом здалося, що в кліпі ліричні герої, яких грають Огнєвіч і Бородін, занадто реалістично зображують пристрасть і закоханість. Це спровокувало чутки про те, що між артистами зав'язався роман у реальному житті.

Злата - дівчина холоста, але Максим уже давно одружений і виховує трьох дітей. Через відвертий кліп артистів стали звинувачувати в неналежній поведінці, мовляв, зайнятий чоловік надто непристойно треться і задивляється на самотню дівчину.

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Огнєвіч на стала мовчати, і у своєму блозі в Instagram прокоментувала чутки про роман з Бородіним. Вона спростувала будь-які стосунки з артистом, крім творчих. "Ваші побажання передам і в Голлівуд також: "Терміново закрити всі студії, припинити випускати кіно, бо там актори одружені ще й не таке виробляють на зніманнях", - відповіла схвильованій підписниці співачка.

Злата Огнєвіч новини - Злата Огнєвіч відповіла на чутки про роман із одруженим Максимом Бородіним / instagram.com/zlata.ognevich

Хто така Злата Огнєвіч? Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

Злата Огнєвіч - останні новини:

Раніше стало відомо, що Злата Огнєвіч намагалася накласти на себе руки. Співачка розповіла про те, що змусило її задуматися про смерть, та з якими наслідками невдалого суїциду вона боролася багато років.

Також Огнєвіч розкрила подробиці військової служби тата-пенсіонера. Він пішов добровольцем на початку повномасштабної війни, і тепер рятує життя в госпіталі на Харківському напрямку.

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