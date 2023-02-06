Жінка, яка позбавила цноти принца Гаррі в 16 років, розповіла подробиці

У той час їй було 19 років, вони разом напилися у барі під час святкування її дня народження і втікали від охорони Гаррі.

Жінка, з якою у принца Гаррі був перший сексуальний досвід, розповіла про це журналістам/ Instagram, скрін видео Daily Mail

Принц Гаррі у своїх скандальних мемуарах розповів, як він у 16 років втратив цноту на задньому подвір’ї бару "з набагато старшою жінкою". Після того, як написана принцом книга "Запасний" вийшла у світ, до журналістів звернулася 40-річна Саша Велпоуп, яка розповіла, що саме вона була тією дівчиною.

За словами жінки, вона не була набагато старшою за Гаррі – у той день їй якраз виповнилося 19 років, отож різниця у віці між ними становила 3 роки. Жінка розповіла подробиці про ту ніч журналістам кількох видань, зокрема, Daily Mail, Mirror тощо.

Саша зазначає, що на своє 19-річчя запросила у паб для святкування найближчих друзів. Під час вечірки герцог запропонував іменинниці викурити по сигареті на задньому подвір’ї.

Вони на той момент уже добряче випили. За словами жінки, її перед тим днем покинув хлопець, тому вона почувалася пригніченою, а Гаррі намагався її підбадьорити.

Після того, як вони покурили, Гаррі заховався у телефонні будці від своєї охорони, яка вже його шукала. Далі молоді люди прокралися через автостоянку, перелізли через паркан і опинилися у полі за пабом.

За словами жінки, тоді принц Гаррі почав її пристрасно цілувати, і після цього у них був секс, який тривав 5 хвилин. Саша стверджує, що не знала, що Гаррі на той момент був незайманий, адже він тримався дуже впевнено.

Після цього вони окремо повернулися до пабу, щоб охорона нічого не запідозрила. Вони були відсутні упродовж приблизно 15 хвилин, але охорона шукала принца.

Проте після цього дружба між ними зруйнувалася. Згодом герцог перестав спілкуватися з Сашою.

Принц Гаррі, Саша Велпоуп і їхні друзі/ скрін з відео Daily Mail

Зараз Саші 40 років, вона виховує двох дітей і працює машиністкою екскаватора. Щоб довести журналістам те, що саме вона є тією дівчиною, вона сказала назву пабу, описала одяг та надала спільні фото з Гаррі з того періоду, коли вони дружили.

Скандальні мемуари принца Гаррі

Нагадаємо, принц Гаррі випустив власну книгу мемуарів "Запасний". У ній він, зокрема, несподівано зізнався у вживанні наркотиків і розповів про перший сексуальний досвід з жінкою "на трав’яному полі за пабом".

У книзі Гаррі також видав нову порцію одкровень про свого батька. Він заявив, що його батько всюди носить з собою іграшку, яка, судячи з усього, має для нього особливе значення – це ведмедик Тедді.

Пізніше стало відомо, що принц Гаррі заробив нечувану суму на своїх скандальних мемуарах. Ще до публікації він отримав 20 мільйонів доларів, а відсоток від продажів склав 16 мільйонів доларів. Найближчим часом він запрацює ще більше, адже книги досі на полицях.

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