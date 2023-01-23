Побив усі рекорди: скільки заробив на скандальних мемуарах принц Гаррі

Принц Гаррі заробив нечувану суму на своїх скандальних мемуарах Запасний.
Як розповів керуючий директор видавництва Penguin Random House Ларрі Фінлі, скандальна книга миттєво стала бестселером у Великобританії.
Крім того мемуари Запасний потрапили в Книгу рекордів Гіннесса як видання, що найшвидше продається.
Ще до публікації принц Гаррі отримав 20 мільйонів доларів, а відсоток від продажів склав 16 мільйонів доларів. Найближчим часом він запрацює ще більше, адже книги досі на полицях.
"Єдині книги, які обійшли їх з продажу, - це серія "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг", - розповів The Mirror Ларрі Фінлі.
Раніше писали, що принц Гаррі описав у своїх мемуарах "Запасний" дивовижні речі. Він не перестає дивувати своїми розповідями. Цього разу герцог Сассекський раптом заявив, що мало не загинув через кинуту в нього гранату.
Він зазначає, що багато років на членів королівської сім'ї працював охоронець на ім'я Біллі. За відданість і мужність онук Її Величності прозвав охоронця Біллі Рок, тобто "Скеля". Особливо чоловік Меган Маркл вдячний сек'юріті за один самовідданий вчинок. На принца було скоєно справжній замах.
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