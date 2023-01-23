Побив усі рекорди: скільки заробив на скандальних мемуарах принц Гаррі

Мемуари Запасний потрапили в Книгу рекордів Гіннесса як видання, що найшвидше продається.

Принц Гаррі / instagram.com/sussexroyal

Принц Гаррі заробив нечувану суму на своїх скандальних мемуарах Запасний.

Як розповів керуючий директор видавництва Penguin Random House Ларрі Фінлі, скандальна книга миттєво стала бестселером у Великобританії.

Крім того мемуари Запасний потрапили в Книгу рекордів Гіннесса як видання, що найшвидше продається.

Ще до публікації принц Гаррі отримав 20 мільйонів доларів, а відсоток від продажів склав 16 мільйонів доларів. Найближчим часом він запрацює ще більше, адже книги досі на полицях.

"Єдині книги, які обійшли їх з продажу, - це серія "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг", - розповів The Mirror Ларрі Фінлі.

Раніше писали, що принц Гаррі описав у своїх мемуарах "Запасний" дивовижні речі. Він не перестає дивувати своїми розповідями. Цього разу герцог Сассекський раптом заявив, що мало не загинув через кинуту в нього гранату.

Він зазначає, що багато років на членів королівської сім'ї працював охоронець на ім'я Біллі. За відданість і мужність онук Її Величності прозвав охоронця Біллі Рок, тобто "Скеля". Особливо чоловік Меган Маркл вдячний сек'юріті за один самовідданий вчинок. На принца було скоєно справжній замах.

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