Дружина скандального колишнього нардепа Лещенка знову зіграє сет у Москві

Анастасія Топольська виступить в клубі Москви / instagram.com/nastia.dj

Анастасія Топольська, дружина члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, збирається виступити в московському нічному клубі клуб Mutabor, йдеться в анонсі на сайті клубу.

Анастасія Топольська виступає під псевдонімом DJ Nastia або просто Nastia, як вона представлена в рекламі московського клубу.

Інформацію щодо виступу Топольської в столиці Росії підтверджує і агентство Resident Advisor, на сайті якого розписаний графік виступів дружини члена Наглядової Ради Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше Анастасія Топольська епатувала публіку розпусним образом БДСМ-провідниці, який викликав скандал у Мережі.

Як відомо, 8 травня дружина діджей Анастасія Топольська виступила в одному з нічних клубів Москви. Сам ексжурналіст Лещенко назвав виступ дружини в Росії "підтримкою жертв путінського режиму".

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