Дружина скандального колишнього нардепа Лещенка знову зіграє сет у Москві

Анастасія Топольська виступає під псевдонімом DJ Nastia або просто Nastia, як вона представлена в рекламі московського клубу.
Анастасія Топольська, дружина члена наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка, збирається виступити в московському нічному клубі клуб Mutabor, йдеться в анонсі на сайті клубу.
Анастасія Топольська виступає під псевдонімом DJ Nastia або просто Nastia, як вона представлена в рекламі московського клубу.
Інформацію щодо виступу Топольської в столиці Росії підтверджує і агентство Resident Advisor, на сайті якого розписаний графік виступів дружини члена Наглядової Ради Укрзалізниці.
Нагадаємо, раніше Анастасія Топольська епатувала публіку розпусним образом БДСМ-провідниці, який викликав скандал у Мережі.
Як відомо, 8 травня дружина діджей Анастасія Топольська виступила в одному з нічних клубів Москви. Сам ексжурналіст Лещенко назвав виступ дружини в Росії "підтримкою жертв путінського режиму".
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