Дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо завела роман до розлучення - ЗМІ

Софі Грегуар приписують стосунки, які, ймовірно, могли початися до того, як вона та її чоловік-політик оголосили про розлучення.

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Софі Грегуар приписують роман до розлучення з Джастіном Трюдо / колаж: Главред, фото: instagram.com/sophiegregoiretrudeau

На початку серпня 2023 року 23-й прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його дружина, громадська діячка Софі Грегуар-Трюдо, повідомили, що припиняють стосунки, як чоловік і дружина. Пара була разом 18 років, і розлучилася мирно і дуже екологічно.

Причину розлучення колишнє подружжя називати не стало. Однак у пресі з'явилися чутки, що нібито Софі Грегуар закрутила роман із відомим у Канаді дитячим хірургом Маркосом Беттоллі ще до свого розлучення з Джастіном Трюдо. Про це повідомляє видання The National Post.

Примітно, що Беттоллі розлучився з дружиною Аною Ремондою за кілька місяців до подружжя Трюдо - у квітні 2023 року. При цьому Ремонда явно була ініціатором розставання.

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У своїй заяві на розлучення жінка написала, що її чоловік завів роман із публічною особою, і нові стосунки Беттоллі завдають шкоди безпеці його з Ремондою дітям у зв'язку з популярністю і підвищеним інтересом до цієї особистості з боку ЗМІ. При цьому Ана Ремонда вимагала встановити в судовому порядку заборону на те, щоб її діти контактували з новою обраницею її колишнього.

У пресі переконані, що цією самою персоною є Софі Грегуар. Колишня дружина прем'єр-міністра Канади, а також її представники ці чутки не коментують.

Раніше 22-річна фаворитка Костянтина Меладзе покепкувала над тим, що розбила його сім'ю. Софії Тарасовій приписують роман із музичним продюсером, через який нібито і розпався його шлюб з українською співачкою Вірою Брежнєвою.

Також ведуча Сніданку з 1+1 Валентина Хамайко зізналася, чому вже понад 17 років не розписана з чоловіком Андрієм Оністратом, з яким виховує чотирьох спільних дітей.

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