Дружина Дмитра Комарова зізналася, як переживає розлуку з коханим

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко у шлюбі з 2019 року / instagram.com/aakucherenko

Журналіст і телеведучий Дмитро Комаров - рідкісний гість на світських заходах. Та що вже говорити, в Україні він так само гість не частий.

Знімальній групі Світського життя вдалося "зловити" його разом з дружиною, моделлю і телеведучою Олександрою Кучеренко, під час виходу в світ.

Катя Осадча взяла у пар інтерв'ю: поговорили про подорожі, будиночок у Карпатах, кар'єру. Але найбільше увагу ведуча акцентувала увагу на стосунках Комарова і Кучеренка.

Осадча з явним співчуттям задала парі вельми каверзне питання: чи впливають подорожі Дмитра, його постійна відсутність на їх з Олександрою відносини, і у кого зрештою вривається терпець?

Кучеренко з посмішкою відповіла, що у неї терпець не вривається: "Я звикла до такого формату життя, коли мені добре і коли Діма зі мною, я чекаю його з роботи, готую вечерю, і коли чекаю смс від нього, коли він десь за океаном, знімає свою програму. Тому я звикла до обох варіантів життя.".

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Комаров же зазначив, що з появою в його житті дружини багато що змінилося. Раніше він міг пропадати на зйомках по 4-6 місяців поспіль. Тепер він стабільно повертається в Україну або організовує зустрічі на нейтральній території не рідше разу на півтора місяці, щоб побачитися з коханою.

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Раніше модель і телеведуча Катя Осадча показала, з чого почалася її любов з Юрієм Горбуновим.

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