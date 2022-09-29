Жадібна до розкоші сорока: примхлива герцогиня Меган Маркл вижила асистентку через дорогі подарунки

Помічниця Меган Маркл звільнилася через сварки про розкішні подарунки герцогині / instagram.com/sussexroyal

Меган Маркл - вкрай суперечлива фігура в британській королівській родині. Люди, які коли-небудь працювали на неї, нерідко діляться своїми історіями фірмового приниження від герцогині Сассекської.

Відоме видання The Times ознайомилося з уривком з майбутньої книги британської журналістки Валентайн Лоу "Придворні: прихована сила за короною", в якому значна частина була присвячена скандальній поведінці герцогині Сассекської при дворі.

Нікого вже не здивуєш тим, що Маркл - майстриня влаштовувати істерики і перетягувати увагу на себе. Одна з особистих помічниць ексакторки при дворі, Мелісса Тубаті, розповіла, як та буквально змусила її звільнитися з роботи всього через 6 місяців співпраці.

Згідно з королівським протоколом, представники британської королівської сім'ї не можуть приймати подарунки від комерційних організацій. Багато відомих брендів і компанії роблять їм знаки уваги - одяг, прикраси і предмети розкоші ллються в палац рікою, проте всі вони відправляються назад з ввічливою відмовою.

Тубаті регулярно нагадувала Маркл про цю особливість королівського протоколу, тому що та упиралася, не слухала і так і норовила влаштувати собі царське купання в розкоші. А коли асистентка відправляла подарунки назад, герцогиня Сассекська впадала в лють і влаштовувала скандали. Півроку роботи в такому ритмі змусили Меліссу Тубаті покинути свій піст і примхливу герцогиню.

Нагадаємо, раніше джерела повідомили, що розлючений принц Гаррі знехтував вечерею з королем Карлом III і його братом, принцом Уельським в Балморалі після сварки з батьком, коли новий монарх заборонив Меган Маркл приєднатися до скорботної королівської сім'ї в день смерті королеви.

Також таємний син короля Чарльза III і королеви Камілли, 56-річний австралієць Саймон Чарльз Доранте-Дей, назвав принца Гаррі "паршивою вівцею".

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