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Заворотнюк вийшла заміж: модель тримає інтригу

25 жовтня 2022, 17:26

Анна продовжує грати в кішки-мишки з уявою шанувальників.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк натякнула на своє заміжжя / instagram.com/anna_zavorotnyuk

26-річна донька акторки Анастасії Заворотнюк, модель і блогерка Анна Заворотнюк на початку вересня приголомшила своїх шанувальників - дівчина не тільки підтвердила, що перебуває у відносинах, але також розкрила деякі подробиці, чого не робить практично ніколи.

Так стало відомо, що Заовротнюк-молодша має багаторічний роман з одногрупником, з яким познайомилася ще на першому курсі. З тих пір молоді люди нерозлучні.

Ще одним шматочком пазлу, який доповнює особисте життя блогерки, стала її незвичайна заява в Instagram.

Шанувальника поцікавилася у Анни в коментарях до фото, чи планує вона міняти прізвище, коли вийде заміж.

"А може я вже вийшла?"- відповіла питанням на питання Заворотнюк, тим самим ще більше заплутавши фанатів.

Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк натякнула на своє заміжжя / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Раніше популярний український телеведучий Андрій Бєдняков поділився радісною новиною - він став батьком вдруге. Його дружина і колега Анастасія Коротка подарувала йому сина.

Також спортсменка, співачка, модель і колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова розповіла, коли до неї прийшло усвідомлення, що вона з мером Києва більше не сім'я, і назвала причину розлучення.

Інші новини:

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