Захищаючи Україну від окупантів загинув учасник шоу Екси Олександр Стрикаль

Учасник шоу Екси Олександр Стрикаль загинув на війні / Колаж

Під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув, захищаючи Україну, Олександр Стрикаль - учасник 2 сезону шоу Екси. Разом з дружиною Світланою пара виграла за результатами опитування глядачів.

Романтичне реаліті і правда змінило життя пари на краще: Свєті і Саші вдалося завести довгоочікувану дитину, вони насолоджувалися своїм тихим сімейним щастям.

Однак війна внесла в їх життя свої трагічні корективи. На офіційній сторінці міської ради Миронівки, звідки Стрикаль був родом, з'явилася сумна звістка про смерть воїна.

"6 липня в боях проти російських окупантів на Донеччині, при виконанні бойового завдання загинув наш земляк, миронівчанин Олександр Олександрович СТРИКАЛЬ. Життя воїна врятувати не вдалося, йому назавжди буде 28 років", - йдеться в повідомленні. Також відомо, що Стрикаля проведуть в останній земний шлях "ланцюгом шани".

Трагічну новину підтвердила вдова героя - Світлана Погребняк. У воїна залишилася півторарічна дочка Єва.

Олександр Стрикаль та Світлана Погребняк під час зйомок шоу Екси / instagram.com/novy_channel

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