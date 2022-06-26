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Розкрито останні слова Юрія Шатунова перед смертю

26 червня 2022, 19:28

Близький друг співака поділився своїм останнім спогадом про соліста Ласкового мая.

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Юрій Шатунов помер - останні слова соліста Ласкового мая / instagram.com/yuriy_shatunov

Засновник і клавішник гурту Ласковый май, поет-пісняр, аранжувальник, і близький друг Юрія Шатунова, Сергій Кузнєцов поділився своїми спогадами про артиста.

Кузнєцов відвідав поминальну службу і прощання з виконавцем Белых роз, а після цього дав невелике інтерв'ю росСМИ. Серед іншого він згадав, які були останні слова Юрія Шатунова перед смертю.

"Гаразд, Кузька, пішов я працювати. Такими словами він закінчив нашу останню розмову", - розповідає Кузнєцов.

Сергій Кузнєцов заснував групу Ласковый май в 1986 році. Для групи написав головні хіти - Белые розы і Розовый вечер. Колектив покинув в 1989 році через непримиренні розбіжності і моральну обстановку в колективі, яку привнесла поява в житті гурту продюсера Андрія Разіна.

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Юрій Шатунов і Сергій Кузнєцов / instagram.com/yuriy_shatunov

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Раніше вдова одного з учасників гурту Ласковый май розповіла про прокляття, яке "забирає" учасників колективу при підозрілих обставинах.

Смерть Юрія Шатунова

Про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт, який спровокувала відірвалася бляшка в серці.

Пізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

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